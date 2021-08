V Týně nad Vltavou slavily svátek staré bavoráky

Redakce





Klasické vozy značky BMW vyrobené do roku 1995 se ovíkendu sjely do Týna nad Vlatavou. Spolek BavarianClassic zde pořádalsraz, na který do autokempu Rusalka u nádrže Hněvkovice dorazilo přes 60 automobilů. Jejich majitelé navštívili mimo jiné Jadernou elektrárnu Temelín, nechyběla spanilá jízda, soutěže a hodnocení vozidel.

Šedesát dva vyštafírovaných vozidel dorazilo na Vltavotýnsko na třetí ročník Bavarian classic srazu. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu