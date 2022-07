Na dvě noci se uzavře přejezd do Mladého, Krčínovu čeká oprava

Někde se podařilo za velkého úsilí odstranit následky v řádu dnů. Někde práce finišují nebo ještě plno námahy čeká. Podle místostarostky Týna nad Vltavou Martiny Sudové už se v těchto dnech dokončuje obnova dlažby na poslední části Tyršovy ulice.

V sobotu se chystá otevření letní plovárny v Týně. „Bazén se musel vypustit, vyčistit. Rozbitá byla dlažba, jak je stan pro plavčíka,“ popsal některé škody správce koupaliště Jaromír Krška. Živel řádil i ve strojovně. Zaplavení vyřadilo z provozu čerpadla a opravené motory po několika změnách termínů byly dodány až ve středu. Pokud ale nenastanou žádné komplikace, v sobotu chtějí opět na plovce přivítat návštěvníky.

V Koloměřicích čekají na omítky

Ne všude jsou ale tak daleko. Například v Koloměřicích jindy nenápadný potůček podemlel a strhl část stodoly u stavení Ladislava Hajíčka a v obytných místnostech mu vysychá omítka ještě v těchto dnech. Dnes už se ve středu Koloměřic na Vltavotýnsku jen líně převaluje malý potůček. Nikdo by v něm asi nehledal říčku, v níž se změnil po nedávných přívalových deštích. Ladislav Hajíček, který má chalupu jen pár kroků od potoka v úzkém údolí, líčí, jak se z obou kopců nad údolím voda valila dolů a smetla každou překážku, která se jí postavila do cesty. Pod mostkem, po němž vede silnice z Týna nad Vltavou na Milevsko, se živel zarazil a vytvořilo se jezírko, jehož hladina nezadržitelně stoupala. Až vtrhla přes vyvýšené zápraží do domu. "Manželka z toho měla šok, odvedl jsem ji k sousedům," vzpomíná na dramatické okamžiky Ladislav Hajíček a připojuje, že auto naštěstí včas odvezl až nahoru ke vjezdu do zahrady a stejně to úplně nestačilo. Mohlo ale skončit úplně pod vodou.

Budějovické Senovážné náměstí bude úplně jiné, podívejte se

"Teď čekám, až vyschnou omítky, abych mohl udělat nátěr proti plísním," ukazoval, jak i tři týdny po záplavě jsou na stěnách místností znát mapy na promáčených zdech. Pumpa, která byla i v roce 2002 na hranici záplavy, zmizela tentokrát pod vodou celá.

„Narodil jsem se tady, chalupu mám po rodičích,“ říká Ladislav Hajíček a dodává, že ve stavení nikdy voda nebyla. Za mostem však býval jen malý rybníček. Teď je nádrž zrekonstruovaná, ale dostala mohutnější hráz. A voda nestihne podle starousedlíka odtékat v případě podobné kalamity a vzedme se i proti proudu u jeho domu.

Marná práce

Přitom ještě na svůj svátek dva dny před záplavou třídil trámy a materiál ve stodole. Netušil, že polovinu stodoly smete voda. „Byla to zbytečná práce,“ mrzí Ladislava Hajíčka a doplňuje, že vyvrácené měl i stromy v zahradě. A bahno s trávou vytvořily na plotě vrstvu, která bude ještě dlouho připomínat sílu živlu. Odstranění škod bude ještě vyžadovat spoustu času a práce. Naštěstí ale našel pomoc u hasičů nebo sousedů.

V Týně nad Vltavou se symbolem škod stala žulová dlažba, kterou voda vyrvala v Tyršově ulici a na části náměstí Míru a nahrnula ji na kopici, jako by to byla dětská stavebnice. Už na městské slavnosti o víkendu bylo opravené náměstí, v těchto dnech se dokončuje oprava Tyršovy ulice. Podle Davida Fučíka, ředitele Vltavotýnské teplárenské, zaměstnanci městské firmy začali odstraňovat škody na kanalizaci i další hned v noci po dešti a nyní už se v podstatě čeká jen na kamerové prohlídky některých míst. V sobotu má otevřít týnská plovárna, i když zatím bez řídících jednotek, které třeba řídí trysky některých atrakcí. Ty musejí počkat na náročnější opravu. "Je to lepší, než ty úklidy, jsou pořád dokola," těší se na obnovenou brigádu plavčík Martin Vanda a dodává, že sezona začala dobře, ale právě v uplynulých dnech, kdy bylo krásné počasí a bylo by na plovárně narváno, muselo být kvůli záplavě zavřeno. Bazén se sice vyčistil hned po bouřkách, ale mimo provoz byla čerpadla, takže se napustil jen z poloviny, aby se kovový skelet na slunci nezprohýbal. V sobotu už ale návštěvníci najdou bazén ve službě.