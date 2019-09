O rozdělení centra jsme v radě města ještě nejednali, takže nelze předjímat, co bude dál. Existuje několik variant, např. vyčlenit jeho část a převést pod odbor kultury města, nebo ho přetransformovat a podobně. Ale o tom se hovoří už několik let. V současné době funguje jako dosud, a to je hlavní.

Pavla Fraňková, KDU-ČSL, opoziční zastupitelka Z mého pohledu pan Ivanega kulturu města hodně pozvedl a těžko to bude po něm někdo přebírat. Kulturně zaměření občané ho milují, jeho znalosti značně Týn převyšují. Např. na Univerzitě 3. věku svými poznatky doplňoval témata, byl to úžasný přednášející. Centrum bych zachovala v současné podobě, případně jako celek pod městem. Myslím, že oddělení jednotlivých institucí by bylo neekonomické. Je nutné to dobře propočítat.