Dopravu na Českobudějovicku čekají v příštích dnech větší i menší uzavírky a trvalé dopravní omezení pro nákladní automobily v Týně nad Vltavou.

V Týně nad Vltavou začala stavba provizorního mostu přes Vltavu. Dočasně nahradí Nový most, který od poloviny července uzavře rekonstrukce. | Foto: Deník/Edwin Otta

Řidiče čeká už v nejbližších dnech na Českobudějovicku několik omezení. A na léto se chystá začátek velké uzavírky mostu v Týně nad Vltavou.

V příštích dvou týdnech se chystá pro Ředitelství silnic a dálnic ČR oprava na jednom z dálničních mostů u Ševětína. „Dojde k částečné sanaci podhledu nosné konstrukce mostu," přiblížil plánované práce na jedné z akcí Adam Koloušek z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Během stavebních prací bude provoz na komunikaci omezen a v obou směrech dálnice D3 se bude jezdit pouze jedním jízdním pruhem. Je tedy možné čekat podle situace v místě menší zdržení. Omezení by měla začít 29. května 2023 na 119 a 120 kilometru. Uzavírky jednotlivých pruhů se v místě prostřídají od 4. června a 9. června 2023 by omezení mělo skončit.

U Ševětína omezí provoz na dálnici oprava mostu. Bude trvat dva týdny

Kdo by se chtěl dopravním omezením vyhnout cestou po staré silnici na Prahu přes Borek, Chotýčany, Vitín a Ševětín, měl by počítat s tím, že mezi odbočkou na dálnici za Borkem a obcí Chotýčany se aktuálně opravuje mostek a doprava je řízena semafory a jezdí se kyvadlově.

Týn nad Vltavou

V Týně nad Vltavou už začaly terénní práce kvůli stavbě provizorního mostu přes Vltavu zhruba v místech náplavky pod kostelem. Jihočeský kraj totiž chystá generální rekonstrukci Nového mostu přes Vltavu, a to bude znamenat jeho úplnou uzavírku. Jako náhrada bude pro osobní automobilovou dopravu a veřejnou dopravu sloužit provizorní most.

Nákladní dopravu čeká pravděpodobně od poloviny července, kdy má začít samotná rekonstrukce, objížďka částečně přes dálnici D3 a navazujícími komunikacemi. S přesnými dopravními doporučeními a řešením situace bude veřejnost seznámena s předstihem před začátkem uzavírky.

Zakázka je specifická tím, že jedna firma má vše projektovat i realizovat. Ve výběrovém řízení uspělo nejlépe Sdružení EUROVIA -SMP-Most Týn – EUROVIA CZ a.s., Praha a Stavby mostů a.s., Praha. Dokončení rekonstrukce mostu se odhaduje do srpna 2024. Jihočeský kraj by měl za rekonstrukci zaplatit přibližně 200 milionů korun.

Půlmaraton omezí dopravu

V Českých Budějovicích se běžci vydají na trať Mattoni půlmaratonu v sobotu 3. června 2023. Opět to bude znamenat úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. po většinu dne; omezení tu začnou už v pátek. Uzavřeny budou i části ulic Na Sadech, Rudolfovská, Nádražní nebo Pražská od podvečera do 22. nebo 24. hodiny. Je nutné předem počítat s tím, že některé bloky domů budou po nějakou dobu při běhu bez spojení s ostatním městem. V některých místech kvůli pořádání běhu bude omezeno parkování už od dopoledne.

Dopravní omezení při Mattoni půlmaratonu v Českých Budějovicích.Zdroj: Zdroj: Mattoni půlmaraton

Také cestujících MHD se v sobotu 3. června dotkne výluka. V čase od 17.30 hodin do 22.30 hodin bude platit pro všechny linky, které projíždějí ulicí Na Sadech od Mariánského náměstí po Rudolfovskou třídu nebo Pražskou třídou od Nádražní po Mariánské náměstí. Kvůli omezením na náměstí budou po celý den zrušeny zastávky na náměstí Přemysla Otakara II. nebo v ulici Karla IV.