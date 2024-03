/OBRAZEM/ Studenti magisterského programu Visual Arts pražské UMPRUM si pro návštěvníky vltavotýnské galerie při vernisáži připravili bohatý program a po zahájení výstavy odpovídali na zvídavé dotazy návštěvníků.

Galerie zahájila novou výstavu studentů pražské UMPRUM. | Foto: Miroslav Bžoch

Na výstavě lze prozkoumat prostřednictvím hry výstavní prostory galerie, ponořit se do audiovizuálních instalací, zamyslet se nad obrazy a objekty, nebo uklidnit svou mysl prostřednictvím instalovaných kamenů. Výstava potrvá do 12. května, otevřeno je od úterý do neděle 13 - 17 hodin, vstupné dobrovolné.

Zdroj: Miroslav Bžoch