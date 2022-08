Většina řidičů využívá ulici Boženy Němcové jako hlavní spojnici mezi Mánesovou ulicí a Nemocnicí České Budějovice. Objízdná trasa se nabízí nejlépe po souběžné Lidické třídě. Práce začaly minulý měsíc a už nyní zde platí uzavírka pro tranzit. Opravy financuje je město a podle náměstka primátora Iva Moravce budou stát 6,6 milionů korun. Při úplné uzavírce budou v daném úseku zrušeny také zastávky MHD. Akce má být hotova do konce prázdnin. Jak vypadá ulice nyní ukazuje fotogalerie.

Staví se v Branišovské

V Českých Budějovicích omezuje dopravu například také stavba nové kruhové křižovatky v Branišovské ulici, kde je doprava řízena na semafory. Křižovatku staví město a má umožnit i napojení ulice Na Sádkách na ulici Milady Horákové. Úplně uzavřena je také Dobrovodská ulice v lokalitě U Zvonárny mezi Českými Budějovicemi a Dobrou Vodou kvůli stavbě tunelu Pohůrka na dálnici D3, která se realizuje pro ŘSD.

V regionu je třeba dopravní omezení poblíž Křivonosky na trase z Týna nad Vltavou do Hluboké nad Vltavou, kde je provoz v jednom úseku sveden do jednoho pruhu a řízen semafory kvůli stavbě horkovodu do Českých Budějovic, investici ČEZ.