Jak ale informovala mluvčí města Jitka Brůha Welzlová, v provozu bude celý objekt plaveckého stadionu, ale dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví platí omezení.

Omezení v provozu:

- V provozu bude celý objekt plaveckého stadionu s výjimkou parních komor.

- Maximální kapacita je omezena na 180 osob v jeden čas.

- Všichni návštěvníci včetně abonentů musejí projít přes pokladnu, protože pro vstup bude nutné předložit jedno z předepsaných potvrzení.

Pro vstup do krytého bazénu nebudou akceptovány samotesty, testy prováděné zaměstnavatelem, ani testy, které podstupují děti ve školách.

Potvrzení o provedeném očkování: dle podmínek uvedených v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

"Upozorňujeme, že za údaje, na základě kterých byl umožněn vstup do areálu, nese odpovědnost návštěvník," upřesňuje Jitka Brůha Welzlová.

Dále platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest s filtrační účinností min. 94% (FFP2, KN95), a to od vstupu do objektu plaveckého stadionu k šatní skříňce, po převlečení již ochranný prostředek dýchacích cest být nasazen nemusí. Při odchodu od šatních skříněk bude ochranný prostředek dýchacích opět nasazen až do opuštění objektu plaveckého stadionu.

Provozní doba krytého bazénu:

PO - NE: 8:30 hod. – 20:00 hod.