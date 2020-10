"Nakoupím tady všechno," chválí si Tomáš Skopec, pravidelný zákazník malého obchodu. Jsou tu potraviny, drogerie, kosmetika," vypočítává Tomáš Skopec. Rodák ze Záboří, který už je v seniorském věku, oceňuje zvlášť ochotu personálu, který na objednávku přiveze třeba i maso od řezníka.

Obchůdek provozuje Sylva Telínová z nedalekých Dobčic. Když před pár měsíci začala první vlna mimořádná opatření a byl omezený pohyb lidí, bylo to podle usměvavé prodavačky u pultu hodně znát. "Na jaře chodili lidé hodně, i ti, které jsem v obchodě předtím ještě nikdy neviděla." vrací se v čase Sylva Telínová a dodává, že nyní už nárůst není takový. "Teď už lidé ten strach nemají," míní žena, která zná nejen roli prodavačky. "Kromě prodeje přes den musím večer dělat účetnictví, tabulky, hodiny sedí člověk u počítače," říká obyvatelka nedalekých Dobčic, které také patří pod Záboří. I když má otevřeno jen čtyři dny v týdnu, nemá jinak volno, protože musí sama obstarat i zásobování. A není to jednoduché, aby udržela nízké ceny, snaží se najít co nejlepší dodavatele nebo zboží v akcích a nakoupit pak i do zásoby, aby to bylo pro zákazníky atraktivní, zajít do malého obchůdku.

Není to ale jednoduché a prodej na malé vesnici má svá úskalí. "Držíte široký sortiment, staví se i lidé, kteří jen jedou přes Záboří. Spousta lidí nechce do velkých marketů na nákupy," přibližuje život drobné obchodnice Sylva Telínová. Ale dodává, že stačí aby jeden zákazník z přece jen omezeného okruhu vypadl, a hned je to citelně znát. "Když toho hodně zbude, tak toho hodně doma dojídáme. Není to o tom, že si vyberete, co budete mít k večeři," naznačuje s úsměvem, že prodej na malé obci není jednoduchý.

Pod sklem jsou přitom vidět zákusky i pečivo, v chladicím pultu mléčné výrobky či uzeniny a na policích mouka, slané tyčinky, cukrovinky, zelenina a ovoce nebo ledové kaštany. A jak zní třeba jedna z objednávek? "Půlka chleba, jedna pálivá klobása, deset deka šunky, čtyři banány, hrozen vína, čtyři krabičky cigaret, dva energetické nápoje," zaznívá pod střechou bývalé kovárny.

"Jsme strašně rádi, že tady obchod je," zdůrazňuje kronikářka Záboří Marie Bočková. "Nakupujeme tady, abychom podpořili obecní krámek," říká další ze zákazníků Tomáš Diviš s tím, že pořídí všechno, co potřebuje. Trochu nejistoty ale místní mají pokud se týká budoucnosti. "Kdo to bude dělat za dva roky," poukazuje na chystaný odchod obchodnice do důchodu Marie Bočková.

Zatím ovšem obchod funguje. A Sylva Telínová nespoléhá jen na to, co se prodá přes pult. V Dobčicích děláme nákupy do tašky. V pondělí a pátek, zákazníci čekají na návsi a tam jim to přivezeme, jsme z Dobčic, nedělá nám to problém," zdůrazňuje Sylva Telínová.

Děkuje přitom i ostatním členům rodiny za podporu. V obchodě vypomáhá manžel, se skládáním zboží i děti. Část rodinného domu ostatně slouží jako sklad. "Mám tam mrazák, chlaďák. Pivo bych sem vůbec neměla kam dát, tady je sklad malinkej," usmívá se Sylva Telínová, která v bývalé kovárně pečuje o zákazníky už 13 let.