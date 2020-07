Hašteřící papoušci, psouni na výzvědech. Tak nějak to ve čtvrtek 2. července krátce po osmé hodině večer vypadalo v hlubocké zoologické zahradě. Dobrou noc si tady zvířata nedávala, spíše naopak. Dobře to poznala skupinka zvědavců, která sem dorazila na večerní komentovanou prohlídku. Dostavení si dali u hlavní brány, kde jejich zhruba dvouhodinová Tour de zoo započala. Průvodkyní jim byla zooložka Markéta Jariabková. „Řekneme si něco o založení zoologické zahrady, o jejích majitelích, o hrozícím zrušení,“ začala s výkladem.

Jejímu vyprávění kromě lidských návštěvníků naslouchala bedlivě také rodinka nosálů, psounů a mary. „Nosálové jsou velmi zajímavou skupinkou živočichů. Indiáni je v minulosti používali dokonce jako platidlo,“ vyprávěla hlubocká zooložka a pokračovala plynule k dalším živočichům – tamarínům. „U nich je zajímavé to, že se o mláďata stará otec,“ přidala další perličku.

PŘEKVAPENÍ V JEZÍRKU

Pak už dostala prohlídka rychlý spád – klokani, kočka pouštní, lemuři, afričtí ptáci. „A tohle je naše Kačena,“ ukazuje Markéta Jariabková k vodní hladině jezírka. Tam si nehnutě hoví samička krokodýla nilského. „To byste ale viděli tu rychlost, kdybyste tam spadli,“ varuje nás ošetřovatelka. „Pro Asiaty je krokodýl posvátné zvíře, tak na ni hází peníze. Už jsme u ní ale našli i autíčko, svačinu, nebo třeba kolečko salámu,“ vzpomněla se smíchem a dál vedla návštěvníky až k damanům skalním. „To je přímý příbuzný slona,“ ukázala na živočicha připomínajícího spíše králíka. „Má totiž stejně jako slon prodloužené zuby. Zajímavostí je, že se pižmo z jeho exkrementů používá do parfémů,“ prozradila návštěvníkům další zajímavost.

To už byla skupinka zvířecích příznivců u jednoho z nejoblíbenějších obyvatel zoologické zahrady – vyder říčních. Ti, co měli o trochu víc štěstí, mohli spatřit vydří mládě. „Vydry chováme v zoo sice od roku 1992, tohle je ale první mládě narozené skutečně tady,“ řekla Markéta Jariabková o samečkovi, který přišel na svět 9. května.

Další přírůstky – tentokráte dvě fenky – přibyly ve výběhu vlků. „Už jsme ani nečekali, že by se to mohlo povést. O to větší překvapení bylo jednoho dne pro ošetřovatele, který šel do výběhu sekat trávu a uviděl pod keřem vlčata,“ vyprávěla Markéta Jariabková s tím, že pro jejich rodiče Maxe a Innes to je rodičovská premiéra. „Starají se dobře,“ dodala. Samec Max číhající za plotem toho byl jasným důkazem.

MEDVĚDÍ PECIVÁLOVÉ

To tygří samice Altajka žijící hned ve vedlejším výběhu to měla na háku. Večerní přítomnost hostí ji z pohodičky nevyvedla. „Ty první dvě prohlídky jsou takové, že jsou zvířata trochu překvapena, že se tu ještě někdo pohybuje. Pak už je jim to ale jedno. Jsou klidnější a některá přiběhnou i na zavolání,“ uvedla.

Ani vidu, ani slechu ovšem nebylo po medvědech plavých. „Provádím zhruba šest let a za tu dobu byli venku tak dvakrát. Jsou to peciválové,“ řekla Markéta Jariabková na jejich adresu. Naopak živo bylo u rosomáků. „Přestaňte se mydlit. Vy jste také dvojka,“ usměrňovala ošetřovatelka dvojici lasicovitých šelem, která si poradí i s jelenem. „Jejich mláďata se rodí úplně bílá,“ dodala již k závěru prohlídky.

Jiný zážitek



Večerní komentované prohlídky se v Jihočeské zoologické zahradě konají od července do srpna – v úterý a pátek. V červenci je začátek prohlídky ve 20.30 h., do 11. srpna ve 20 h., od 14. srpna v 19.30 h. V rámci dvouhodinového programu mají návštěvníci šanci zahlédnout některá zvířata, pro něž je typická noční aktivita. Vstupné činí 190 korun pro dospělého, děti do 15 let 140 korun. Více informací na www.zoohluboka.cz.