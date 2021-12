Já mám dojem, že tu otázku byste měl spíš položit mým odpůrcům… Čas od času se proti mně vyjadřují někteří představitelé stran, poslanci nebo žurnalisté. Jeden mi vytýká to a druhý ono, jde to jaksi napříč těmi stranami. Bývají mi vytýkány všeobecné věci, že jsem romantik, idealista, snílek, že nechápu praktickou reálnou politiku, a potom se objevuje mnoho výtek konkrétních, že jsem něco udělal jako prezident špatně. Jedni kritizují, že jsem abdikoval, druzí kritizují amnestii, jiní můj postoj k odsunu Němců po válce, další, že Hradní stráž má nové uniformy – je to pestré spektrum různých výtek, že. Ale taková širší a jaksi zásadnější je ta, že nechápu, jak to v reálné politice chodí…

Nechtěl byste se znovu vyjádřit k filozofii dvou nyní zmíněných rozhodnutí?

Objevuje se strašně moc účelových falešných zpráv o amnestii. Všeho všudy bylo propuštěno 12 600 vězňů. Většina by stejně ten rok šla domů, hodně jich sedělo za poměrně malé delikty.

A co se týče údajné omluvy za odsun, nevzpomínám si, že bych se byl omlouval. Já jsem pouze reflektoval poválečný odsun jako nesprávný čin našich předků a za tím názorem si stojím. Vím, že se společnost těžko s tímto tvrzením vyrovnává, protože od roku 1945 to bylo tabuizované téma.

Oficiální stanovisko nejen komunistické moci, ale i demokratických sil předúnorových, bylo jednoznačně pro odsun. Zakořeněné přesvědčení, které je vždycky provázeno poukazováním na hrůzy světové války a na angažování mnohých sudetských Němců v Henleinově straně a tak dále, to neustále vytváří krátké spojení. Lidé si na tuto reflexi této historické události těžko zvykají, těžko se s ní smiřují a demagogové na tom konstruují dohady, jako že chci vracet majetek sudetským Němcům nebo celé Sudety či snad republiku. To jsou prostě spekulace. Mně se zdá, že bylo především v našem zájmu říci si pravdu o naší vlastní historii, o zvěrstvech, které Češi páchali na Němcích po válce, o podstatě odsunu samého a nelidském průběhu tohoto odsunu.

Co soudíte o petiční iniciativě za přímou volbu prezidenta republiky?

Já vím, že dost občanů by se rádo k něčemu vyjádřilo u příležitosti vznikání nového státu, a ta petice je reflexí této situace. Já sám jsem ji nepodepsal ani neorganizoval, ani za přímou volbu nijak nebojuji, já jsem pouze svého času upozornil na určité výhody, které by taková volba měla právě v tomto případě první volby prezidenta českého státu.