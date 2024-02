Obvyklý i neobvyklý rámec může mít svatý Valentýn. Kupují se květiny i stolní hry pro dospělé. Hlavně na poslední chvíli.

„Zákazníci přijdou hlavně na poslední chvíli,“ na tom se shoduje většina obchodníků, pokud se řeč točí kolem svatého Valentýna. A svátek zamilovaných provázejí i neobvyklé situace. V knihkupectví Luxor v budějovickém obchodním centru Čtyři Dvory se setkali s tím, že zákazník sháněl valentýnské přání pro svého otce. Ale ne proto, aby mu popřál. „Pán chtěl poslat přání tátovi do vězení, aby mohl táta přání poslat mámě,“ říká knihkupec Milan Dvořák. Prodej valentýnských přání je ale ve srovnání s minulými lety slabší.

Spíš se prodávají zamilované romány. Podle Pavly Pitálkové, vedoucí knihkupectví, byla třeba známá série „50 odstínů šedi“, která měla nakonec několik pokračování a jedno i z pohledu muže, schválně načasované vydání přímo na Valentýna a titul kupovali ženy i muži. V knihkupectví nabízejí i stolní hry pro dospělé - Partnerské hrátky , štěstí, láska, vášeň nebo Hra o manželství, nejen pro manžele, samozřejmě jsou v regálech zamilované romány a co se týká nákupů mužů, přidává Pavla Pitálková postřeh, že: „Chodí hlavně na poslední chvíli.“

Květiny vedou

O kousek vedle knihkupectví najdeme v obchodním centru prodejnu Vinařství U Kapličky. „Loni byl Valentýn hodně znát,“ říká prodavačka Silvie Berková. Letos zatím svátek zamilovaných tolik netáhl. Obecně je podle Silvie Berkové svatý Valentýn třeba až za svátkem Josefa nebo Václava. Vybrat si lze pod hlavičkou vinařství, které se nachází na jih od Brna, nejen tradiční sortiment, ale také v poslední době oblíbené frizzante nebo různá růžová vína. Dokonce i nealko víno.

Asi nejvíce je ve čtyráckém centru znát svatý Valentýn v květinářství. „Valentýn vede s mezinárodním dnem žen a dnem matek,“ popsala dny, kdy je zákazníků nejvíce, Lucie Mold, majitelka Lucys´ Flowers a Design. Do obchodu chodí zákazníci všech generací, od dětí po důchodce. Není to tak, že by na svatého Valentýna přišli hlavně mladí. Z květinářství kytice za doplatek i rozváží. „Dokážeme zázraky i ze tří kytek,“ naznačuje vzápětí Lucie Mold, že si dokážou vybrat i různě movití zákazníci.

Růže a chryzantémy

Snaží se dělat originální vazby, takže má v nabídce třeba několik růží na okraji „houfu“ bílých chryzantém nebo růži v srdci - kdy královnu květin obklopují drobné bílé kvítky nevěstina závoje, ruskus s malými zelenými lístky a vše je usazeno mezi široké rozevřené a dolů ohnuté zelené listy alpiristry. Specialitou Lucie Mold je také semafor, tři různě barevné květy nad sebou, opřené o zelený základ.

Originalitu v současnosti už zákazníci umí ocenit. Když jsou ve městě, přijdou si pro květinu i zákazníci, kteří jsou až z Prahy. Obecně platí, že už i většina mužů chce něco pěkného, aby u ženy zabodovali. Nekupuje se jen jakákoliv kytice. Když má květinářka dodat důkaz, zmíní, že jednou byl zákazník tak spokojen, že druhou kytici daroval jí samotné. To by chtěla zažít i nová posila v květinářství Kristýna Moravcová. S úsměvem líčí, že její sen je zažít na Valentýna, jak přijde zákazník a na dotaz, jakou má uvázat kytici, dostane odpověď: „Dejte tam něco, co se vám líbí.“ Ve finále, když je zaplaceno, se jen tak konverzačně zeptá, pro koho je kytice určena, manželce, milé? A dostane odpověď: „Ta je pro vás!“ A mladá květinářka připojuje, že takovýto sen měla vždycky, i když nepracovala za pultem plným kytic.

Vzkaz v MHD

Vyjádřit svou náklonnost někomu blízkému nebo třeba i jen tomu, koho potkáváte v MHD, lze v Budějovicích i na některých linkách MHD. Ve vozech jsou zavěšena přání nebo citáty, které mohli poslat i sami zákazníci. Tuto akci pořádá dopravní podnik už několik let.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy Češi na Valentýna nejčastěji utrácí za květiny, bonboniéry nebo různá přáníčka. Dále za šperky, masáže, spodní prádlo, parfémy, ale i sklenice na šampaňské nebo dovolené ve městech, jako jsou Paříž či Benátky. Lukáš Kovanda dodává, že podle studie Mastercard Love Index valentýnské výdaje narostly v ČR v uplynulém desetiletí třikrát rychleji než ve světě. A za valentýnské dárky utrácejí muži i ženy, ty ale asi o pětinu méně.

Od sousedů: Valentýn je i dnem rovného platu

Valentýnské výdaje Čechů v běhu let postupně citelně narůstají. Celkově však i tak hluboce zaostávají za výdaji vánočními, silvestrovskými nebo velikonočními, což jsou svátky, které na rozdíl od Valentýna nejsou do Česka „importovány“. V Česku Valentýna slaví zejména mladší věkové skupiny.