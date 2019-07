Kapely jako Gaia Mesiah, Smutný Karel, Motorhead czech republic revival, Budweis Drunken Bastards a Podzemnyx rozproudily hudební fanoušky v pátek večer v obci Lipí.

Vyjímečnou atmosféru popsal organizátor akce Tomáš Wáwra. „Všechny kapely vytvořily nezapomenutelnou atmosféru. Hrály úžasně. Například první kapela Podzemnyx navedla moc příjemnou atmosféru. Hned druhá kapela DrunkenbastardsBudweis rozpohybovala návštěvníky. Velký úspěch měl i Smutný Karel. Lidé si tu poslechli i hru na didgerido, šamanské bubny a zpěv,“ vyjmenoval některé z kapel organizátor.

Akci podpořili obchodní partneři, kteří se na festivalu každoročně podílí. „Bez nich by tato akce nevznikla, protože rozpočet je tak vysoký, že by muselo přijít dvakrát tolik lidí, a to by se na hřiště ani nevešlo,“ doplnil Tomáš Wáwra.