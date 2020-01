Vzpomínka na Karla Gotta, kterou vytvořil Jan Šmíd alias Jack Reyes 3. listopadu na legální sprejerské zdi v severozápadní části Českých Budějovic, byla po dvou měsících přemalována křížem přes obličej portrétovaného.

Poničený portrét Karla Gotta jeho autor Jack Reyes znovu opraví. | Foto: Deník / Radka Doležalová

„Je mi to líto, protože je to zneuctění památky takové osobnosti. Sám si z toho tolik nedělám a portrét o víkendu opravím. Lidi to měli rádi, fotili se s tím,“ uvedl Jack Reyes. „Tuším, kdo to udělal. Pravděpodobně to bude jeden kolega, kterého jsem učil malovat a rozešli jsme se ve zlém, protože já chci tvořit, jdu komerční cestou a nebaví mě čmárat po zdech. Ale nemám to podložené. Je pravda, že na legální zdi je normální, že si přemalováváme svá díla. Ale když se to už dělá, tak stará škola nečmárá do obrazu někoho jiného, ale celý ho překryje něčím novým,“ dodal Jack Reyes.