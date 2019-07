Sousoší z betonu, nápis Budějce, jehož autorem je zakladatel výstavy, sochař Michal Trpák, přes léto na Sokolském ostrově nevydrželo. Někdo zřejmě úmyslně zničil písmeno Ě.

Podle mluvčí městské policie Věry Školkové k incidentu došlo v nočních hodinách ze středy na čtvrtek. Čin zachytila kamera městského kamerového systému. „Kolegové to objevili až v době, kdy už na místě nebyl pachatel. Budou hledat v materiálu do minulosti, poté událost předají státní policii,“ říká Věra Školková.

Co pachateli či pachatelům činu hrozí, se nyní prý nedá říci. „To bude klasifikováno až podle výše škody, která se zjišťuje,“ vysvětluje Věra Školková.

Výstava Umění ve městě se koná v Českých Budějovicích už po dvanácté. Rozrostla si i do okolních měst. „Chceme, aby veřejný prostor ožil, bohužel se ale téměř každý rok najde někdo, kdo sochy zničí,“ posteskl si Michal Trpák. Podle něj je to tím, že exponáty, které přes léto zdobí město, umístěny na svých stanovištích jen dočasně. „Ve veřejném prostoru neobstojí, protože nemají základ. Jako dočasné nejdou trvale ukotvit,“ vysvětluje.

Exponát na zahájení výstavy slavnostně před zraky veřejnosti Michal Trpák zhotovil na 3D tiskárně. Unikátní 3D tisk betonu je podle něj celosvětově zatím ve vývoji a je to poměrně ojedinělá věc. U nás se jedná o první veřejný projekt, který použije technologii 3D tisku k umění. Michal Trpák si pozval kvůli svému projektu do Českých Budějovic před výstavou dokonce mezinárodní tým.

Sousoší bylo podle něj křehčí, než kdyby vzniklo litím betonu. Nápis o tloušťce tři centimetry je prý rozhodně solidní a měl by vydržet slušné zacházení. „Lidi na to sedali, fotili se. Samozřejmě, pokud se na sochu vyvine nepřiměřená síla více lidí, kteří ji chtějí zničit, neobstojí,“ uvedl Michal Trpák s tím, že v sousoší se navíc ukrývá i železná konstrukce. „Na vandaly si připravit nedá,“ dodal.

Podle Michala Trpáka rozbité písmeno opravit nepůjde, pokusí se ho však, pokud to bude možné, vyrobit znovu. Robot, kterým exponáty na výstavu umělci tiskli, byl vypůjčený od firmy ABB. Nyní už ho Michal Trpák k dispozici nemá. „Budeme si ho půjčovat znovu. Chystáme se zkusit ještě něco. Použijeme tentokrát více železa, aby to bylo odolnější,“ plánuje a uzavírá: „Beru to jako test odolnosti. Na normální zacházení je socha však pevná dost.“

Podle vedoucí odboru kultury Ivy Sedlákové byly sochy proti vandalismu pojištěny. „Mrzí nás, že si vandalové bohužel neuvědomují, že to všechno stojí peníze,“ povzdechla si.

Co se stalo, přišlo ve čtvrtek kolem poledne líto i Budějčákovi Jakubovi Konečnému. "Že se tu snaží se vystavovat umění, je super nápad, i když ne vždycky se mi líbí všechno, ale někomu třeba ano. Je škoda, že ho někdo pak rozboří," myslí si mladík.

Město podle Michala Trpáka uvažuje o tom, že by nápis Budějce zakoupilo. Bude se o tom ještě jednat na radě města.