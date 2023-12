Bílý závoj zahalil i Palackého náměstí v Českých Budějovicích. Jako by chtěl potvrdit velikou číslovku, která se za jednou z výloh poctivě proměňuje při odpočítávání dnů, jež zbývají do Štědrého večera. Hned naproti voní v kavárně punč nebo svařák a o pár kroků dál můžete nakoupit i čokoládové dobroty pro mikulášskou nadílku nebo kolekce na trochu pozdější zdobení vánočního stromku.

Zmíněná číslovka vévodí výloze obchůdku na rohu Skuherského a Otakarovy ulice. Jmenuje se Diářové království a vládne mu usměvavá Jarmila Ságová, která vyrábí a prodává diáře. „Hledala jsem ten nejkrásnější a nikde nebyl, takže jsem si ho vytvořila sama,“ ohlíží se za počátkem své kariéry původní profesí kosmetička, která dodatečně studovala grafický design a návrhářství v Třeboni a Českém Krumlově.

Pomáhají i samolepky

První vyrobený diář se tak líbil, že šel hned na odbyt a Jarmila Ságová se jim začala věnovat naplno profesionálně. I když vedle toho třeba krasopisně maluje cedule pro českobudějovické obchody. Každodenní pomocníky si lze koupit od pondělí do středy. „Buď skladovky nebo, když někdo přijde a přeje si, udělám na míru přesně pro něj, na co ho kdo chce, do práce, domů, vždycky se vyladí, jak pro dámy, tak pro pány,“ říká Jarmila Ságová.

Nabízí svoji tvorbu nebo i práce jiných tvůrců z celé České republiky. Zakázková práce je ovšem dražší než diářová „konfekce“. Ale v originálním výrobku lze denní plánování vylepšit samolepkami, různým členěním stránek nebo dalšími vychytávkami. „Postupně to ladím asi pět let,“ poznamenává Jarmila Ságová a přátele papíru zve na festival, který se bude konat 16. prosince v českobudějovickém centru Riegrova 51.

„Festival pořádáme dvakrát ročně. Pozvu několik desítek českých tvůrců, kteří vyrábějí z papíru. Diáře, papírové skládačky, papírové dekorace,“ vypočítává Jarmila Ságová a dodává, že se objeví i výrobky ze dřeva, třeba záložky, protože papír je ze dřeva… Ohledně blížících se Vánoc ještě připojuje, že i na prodeji v obchodu už jsou znát.

Adventní věnec od kavárnice

Vánoční atmosféra už ovládla i kavárnu Otakarka, sídlící na protilehlém rohu. V přízemí kavárny vítá příchozí nazdobený stromeček, na barovém pultu adventní věnec, na stolcích vánoční dekorace a svíčky. Výzdoba je dílem maminky provozovatele Simony Kopťarové. „Adventní věnec je mnou dělaný, miluju tvoření a předvánoční čas mám velice ráda, i stromeček jsem zdobila já,“ říká Simona Kopťarová s tím, že přichystali i stylový vánoční dezert. „Je to bezlepkový korpus a jablíčko se skořicí, chuť Vánoc“ popisuje v útulné kavárně výrobek cukrářky z Trhových Svinů, jež dodává rodinnému podniku zákusky.

S ochlazením v kavárně přidali do nabídky sezonní punč a svařák. „Punč nebo svařák si dají lidé odpoledne, když jdou ze zaměstnání. Punč máme třešňový, brusinkový, meruňkový, čaj nabízíme citron se zázvorem, jablko se skořicí, abychom trochu podpořili imunitu. Klasický svařák připravujeme z červeného nebo někdo si přeje z bílého vína. Čaj stojí 79 korun a punče 89 korun, chceme, aby byly kvalitní, aby se tu zákazníci cítili dobře, aby je ta chuť oslovila,“ zdůrazňuje Simona Kopťarová. A doplňuje, že už mají i rezervace na pár firemních posezení koncem roku. Otevírali v červnu a zákazníci jsou různí, místní nebo i studentky okolních škol, které se do kavárny chodí učit.

V podniku rodina nechala spoustu práce, a nejen při samotném zařizování. „Trvalo to dlouho vyladit vnitřní prostory, skloubit různé materiály,“ poukazuje Simona Kopťarová na dlažbu u vchodu v přízemí se zajímavým černobílým vzorem, dřevěnou podlahu u baru nebo perokresby na stěnách ve zvýšeném přízemí. „Každý se ale může přijít podívat, jak se nám to povedlo,“ zve Simona Kopťarová.

V cukroví vedou vanilkové rohlíčky

Vánoce už se poznají i v regálech dalšího z malých obchodů na Palackého náměstí, v malé samoobsluze na rohu ulic Skuherského a Plachého. V „čokoládové“ polici se vedle dalších druhů zboží najdou i kolekce. Podle Františka Fatura, majitele, se prodává hlavně klasika - většinou figurkové kolekce, jako bývaly dříve. Novinky se moc nekupují, zákazníci koloniálu jsou konzervativní.

Ceny kolekcí ovlivnilo zdražení kakaa. „Je to hodně znát, jak šlo kakao nahoru. Většinou dnes všechny stojí dvě stě a víc,“ říká k souborům sněhuláků, andělů nebo stromečků František Fatur. O něco dražší jsou i čokoládoví Mikuláši a čerti. Zajímavé je, že se neprodávají jen do Mikuláše, ale i později až do Štědrého dne. Navíc mají v malé samoobsluze na pultu i jádra vlašských ořechů, která se kupují hlavně na vánoční pečení. A od pravidelného dodavatele čajového pečiva přijdou větší balení pečiva vánočního, místo obvyklé váhy 200 gramů dorazí i půlkilová balení. „Nejoblíbenější z vánočního pečiva? To jsou vanilkové rohlíčky,“ pojmenovává jednoznačně favorita zákazníků František Fatur, zatímco rovná v chladicím boxu mléčné výrobky.

Na Palackého náměstí se lze dočkat i betlému. Pravidelně ho staví v Husově sboru v centru náměstí. Postavičky jsou tradičně kapesní velikosti, postavami většími se lze pokochat ve sboru po celý rok pracemi známého sochaře Františka Bílka.