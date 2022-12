Výstavu Lego Vánoce na pláži můžete v Českém Krumlově navštívit do 22. prosince. Otevřeno je vždy od 11 do 17 hodin.

Vánoce na pláži má název výstava lega v českokrumlovském infocentru. Výtvory své soukromé sbírky zde představuje Michal Plos z Českých Budějovic, který umožňuje dětem si tam se stavebnicí Lego i pohrát, plnit zábavné úkoly nebo si třeba zatočit s ruským kolem.

Jak se to stalo, že jste stavebnici Lego propadl?

První várku Lego jsem měl zhruba v 90. letech, ještě jako malý. V patnácti jsem si myslel, že jsem dospělý, tak jsem své lego rozdal. Za nějakých deset let jsem se podíval, jak na tom Lego je, a hned jsem si musel koupit tady tu loď – sestavu Piráti z Karibiku. A od té doby Lego už zase sbírám. Stavím i vlastní návrhy, pokouším se stavět různé vlastní sekce.

Dá se tedy říct, že máte hromadu legových kostek v zásobě, z nichž stavíte vlastní věci?

Ano. Vždycky nakoupím kostky, které chci, na webovém portálu. A z nich tvořím. Také kostky ze stavebnic míchám, nebo, když se mi nelíbí to, co mi pod rukama vzniká, to celé přestavím. Je těžké říct, kolik času mě to stojí. Třeba támhle ta velká sestava ostrova v moři s atrakcemi pro turisty, budovami, rostlinstvem a vším možným tak 45 hodin čistého času.

Co všechno tady mohou návštěvníci obdivovat? Začněme hrady, nebo zámky…

Toto je bradavický hrad. Exkluzivní kousek. Na něj byly potřeba speciální kostky, nevím, jestli se dnes ještě vyrábí, nebo, jestli by se daly nalézt v doprodeji. Vedle stojí zámek Studia Disney, rovněž exkluzivní kousek. V polici ta podivná budova je součástí města Ninjaga. Velký panel u zadní stěny představuje část ostrova v moři čistě dle mé fantazie. Posadil jsem na něj i ruské kolo. To se samozřejmě točí, děti ho mohou točit s pomocí kličky. Vytvořil jsem pláž, krajinu a přírodu, do ní zasadil rozmanité budovy, které jsem pořídil jako jednotlivé stavebnice. Když se mi některá budova nelíbí, tak ji pozměním. Třeba ty hotely jsou můj nápad. Také lehátka. Jsme u moře, rostou tu palmy, ale jsou Vánoce, tak mezi palmami ční k nebi vánoční jehličnan. A tady – Ježíšek! K němu se vina řada návštěvníků, kteří stojí na Ježíška frontu. Na vodě se houpou různé lodě, dokonce i kánoe. Tady je pro děti připraven úkol - najít pětkrát takhle malinkého Ježíška. Musí se opravdu soustředit na tu sestavu, aby je objevily. Zde stojí rybářský dům, ten už se nevyrábí. Byl první ze série pro dospělé. U domu jsou vidět i ryby a langusty. Ovšem ten barák je vybavený i zevnitř. Odklopím střechu – vidíte uvnitř nábytek s figurkami. Stejně tak i ty osmipatrové hotely jsou vybaveny i zevnitř, takže každý pokoj je zařízený.

V polici na protější stěně je vystaveno několik poměrně velkých různých lodí…

Je tu moje první loď. Tu vedle jsem stavěl jako druhou loď. Dával jsem ji dohromady dlouho, protože jsem nebyl na tak velkou stavbu zvyklý, čili pět šest hodin. Zde je výroční edice Zátoka pirátů. Pak také Ninjago loď. A toto je z Pána prstenů.

Co vám při stavbě modelů dává nejvíc zabrat?

Hraji si s legem po večerech. Na každou výstavu se snažím měnit koncept. Nejvíc zabrat mi dává vymyslet a promyslet uspořádání celých desek. Nebo, jak vytvořit tvarovanější skály. Když je nechcete mít vyloženě moc strohé, musíte použít jiné speciální kostky. Koncept města u moře chci časem rozšířit, aby to byl ucelený ostrov, protože toto je pouze výřez z toho ostrova. Plánuji přidat další desky a mnohé víc propracovat, například skály.