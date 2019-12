Petra Kafková, mluvčí jihočeské záchranky, k vánočním svátkům uvedla, že na poskytnutí neodkladné pomoci lidem s akutními zdravotním potížemi bylo připraveno 55 výjezdových skupin rozmístěných na 33 výjezdových základnách v Jihočeském kraji. Jihočeští záchranáři vyjíždějí pravidelně na Vánoce k obdobným případům. „Na Štědrý den dopoledne častěji vyjíždíme k občanům, zpravidla seniorům, kteří žijí sami a také k osobám s psychiatrickými potížemi.“

Na Štědrý den většinou vyjíždí záchranka i k většímu počtu pacientů se zažívacími obtížemi, a dalšími problémy zažívacího traktu. „Zapíchnutá rybí kost v krku je již spíše mytickou záležitostí, setkáváme se s ní velmi ojediněle,“ popsala mluvčí.Smutný je podle ní fakt, že o svátcích záchranáři vyjíždějí k chronicky nemocným seniorům, které si rodiny před svátky vzaly domů a nyní je péče o ně nad jejich síly.

Na stole mají vánoční cukroví, jako kulisu mohou mít puštěnou televizi s pohádkami. Ale klid a čas jako doma na ně nemají. Vánoce totiž tráví ve službě. Vánoce v práci v krajském městě prožili jihočeští záchranáři i profesionální hasiči.

Na základně záchranky v Budějovicích byl ve službě 25. prosince i zdravotnický záchranář Michal Rozum. „Zatím služba probíhá v poklidu, ale je teprve dopoledne, takže je brzy na to hodnotit. Sloužil jsem i 23. prosince. Čeká mě ještě Silvestr. Osobně mi nevadí trávit tyto dny v práci, děti nemám. Silvestr si beru každý rok dobrovolně,“ řekl na Boží hod záchranář. „Kupodivu letos jsem nezaznamenal tolik případů se zažívacími problémy. Vyjížděli jsme k intoxikaci alkoholem, nespecifickým bolestem břicha a také k psychiatrickým potížím. V období Vánoc zvlášť na lidi, kteří žijí sami, dopadají úzkosti a deprese,“ shrnul.

U Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje sloužil letos na Štědrý den Vladimír Pražák, který je profesionálním hasičem jedenadvacet let. „Štědrých dnů jsem sloužil možná i deset. Tento den je stejný jako každá jiná služba. Je nás tu šestnáct,“ přiblížil hasič. „Dnes dopoledne na Štědrý den žádný výjezd nebyl. Myslím, že pro nás je těžko zapomenutelný požár domu s výbuchem před čtyřmi lety v Rožnově, kde se stala dvojnásobná vražda a sebevražda. Tam jsme trávili od 12 hodin celý zbytek Štědrého dne do druhého dne do rána,“ připomněl tragédii.

Zmínil, že vánoční stromky chytají od klasických svíček, ke kterým se lidé dnes při výzdobě vracejí.

Traumatolog z budějovické nemocnice Jiří Vlček také sloužil na Štědrý den. „Na ambulanci ošetřujeme všechny akutní stavy související s úrazem, nejčastěji se jedná o řezné rány. Jednotlivé případy si vedeme v naší ambulantní statistice, jsou to poranění při porcování kapra a poranění při ořezávání stromečku,“ líčil.