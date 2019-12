Nejen v supermarketech poznají, že se blíží vánoční svátky. Sezonní výzdoba výloh nebo rozšíření sortimentu jsou vidět i v menších obchodech.

Například vánoční ozdoby ve výloze či anděly na pultě se najdou i v malém koloniálu na holašovické návsi. Podle prodavačky Jaroslavy Moravcové se rozšíří i nabídka. „I na Mikuláše jsem tu měla zboží do nadílky, aby tu něco bylo,“ říká Jaroslava Moravcová. „Zákazníkům objednávám i vánočku,“ dodává k zájmu o specifický sortiment usměvavá prodavačka. Za ní je vyloženo i pár adventních kalendářů s krtečkem.

„Je to takový obchůdek na vesnici,“ konstatuje Jaroslava Moravcová, ale připojuje, že i k ní přijdou lidé pro pudink, kakao a další věci na pečení. „Lidé využívají, že tu krám je,“ zdůrazňuje Jaroslava Moravcová s tím, že to ale platí nejen pro předvánoční čas a podává zákaznici Blance Muhlpeckové sáček s čerstvými houskami. „Chodím sem pro pečivo pravidelně,“ říká Blanka Muhlpecková.

Pro místní je totiž obchod, který obec podporuje například platbou energií, i místem setkávání. „Přijdem, posedíme, dáme hovor, když tady nemáme holičství, tak nemáme kde drbat. Když nebyl tři čtvrtě roku obchod otevřen, to jsme byli úplně nešťastní,“ říká František Bíca.

Nejen sortiment – vánoční cukroví, loupané vlašské ořechy nebo ananas, oceňují i zákazníci malého obchodu na Palackého náměstí v Českých Budějovicích, a to i mimo advent. „Posíláme tam pravidelně dceru na nákup. Baví jí to a do obchoďáku na okraji města by sama nemohla,“ chválí si Andrea Došková prodejnu, která odolala na rozdíl od mnoha v okolí, tlaku řetězců. „Líbí se mi především docházková vzdálenost a mají i dobré ceny na sortiment, který kupujeme,“ dodává Andrea Došková.

Vánoce se například v drogerii na Lidické třídě v Budějovicích promítnou do prodeje ozdobných papírů na dárky nebo kosmetiky. V malých potravinách Lindička na okraji Budějovic nyní podle prodavače frčí hlavně svíticí řetězy na stromeček.

A vánoční sezonu mohou v akcích zohlednit i menší obchody. V Dolním Bukovsku v obchodě s potravinami nabídli ve slevě například rum – nezbytnou přísadu do řady cukroví a kofolu s „prasátkem“.