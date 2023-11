V Českých Budějovicích už začalo zdobení vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara II. Technici připevnili jako první vánoční hvězdu a a následoval stříbrošedý bohatě řasený řetěz.

Zdobení vánočního stromu v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

Technici Dopravního podniku města České Budějovice už začali zdobit vánoční strom na náměstí Přemysla Otakara II. před historickou radnicí. Strom už několikrát zvítězil v jedné z anket o nejhezčí vánoční strom v České republice.

Podle Barbory Fišer, mluvčí dopravního podniku, ozdobený strom 2. prosince zazáří nejen nad dočasným vánočním městečkem kolem Samsonovy kašny. „Ale zazáří spolu s více než 270 světelnými prvky, které pracovníci správy veřejného osvětlení od začátku listopadu instalovali po celém městě. Zdobení vánočního stromu před českobudějovickou radnicí má trvat tři dny. Z vysokozdvižných plošin technici na strom Zdroj: Deníkzavěsí ozdoby a světelné prvky, které následně napojí na řídící techniku. Kromě hlavního vánočního stromu už stačili během listopadu ozdobit stromy na Senovážném a Mariánském náměstí, na Žižkově třídě, sídlištích Vltava, Máj a Šumava a také v Kališti. Na konci listopadu se ozdob dočká také stromek v Suchém Vrbném,“ vypočetla Barbora Fišer.

Pro celé město

V budoucnu se rozloží sváteční akce po celém městě ještě výrazněji, než jen rozsvícením vánočních ozdob. „Za plně oprávněné považuji výtky obyvatel Rožnova nebo Máje ohledně toho, že by to všechno nemělo být jen o budějovickém náměstí. My si to uvědomujeme a do dalších let s tím počítáme. Letos budeme rozsvěcovat sedm stromů, vyhlašujeme soutěž o nejkrásněji nazdobená okna, balkony. Investovali jsme do vánoční výzdoby,“ zmínil ohledně výzdoby i plánů města již dříve pro Deník náměstek primátorky Michal Šebek.

Kvůli železničnímu tunelu se bude muset zřejmě zbourat část hotové D3 u Ševětína

Nejen osvětlení vánočních stromů, ale také zimní výzdobu města chystá správa veřejného osvětlení už od začátku listopadu. Všechny prvky ale zatím zůstávají potemnělé. Ozdobné prvky na lampách, uliční převěsy i vybrané stromy se rozzáří 1. prosince. Na čas vánoční tak naladí všechny už cestou na slavnostní rozsvícení stromu na náměstí, které je plánované na sobotu 2. prosince v 16.30 h, tedy v předvečer první adventní neděle.

Čtyři plošiny

„Aby do města dostali sváteční atmosféru, musí technici dopravního podniku využít tři vysokozdvižné plošiny s dosahem od 13 do 21 metrů, které má správa veřejného osvětlení k dispozici. Aby se vše stihlo před začátkem adventu, s částí výzdoby často pomáhají i technici trolejového vedení s jejich sedmimetrovou plošinou. Práci prý nejčastěji komplikují kola připnutá ke stožárům lamp, přes která se nelze dostat k servisním dvířkům,“ poznamenala k zákulisí vánoční výzdoby Barbora Fišer.

Máte u vás ve městě nebo na vsi svůj vánoční strom? Pochlubte se! Pište na mail jihoceske.vanoce@denik.cz.

Zdroj: Deník/ Redakce