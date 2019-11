Primátor města České Budějovice Jiří Svoboda uvedl, že na náměstí Přemysla Otakara II. bude jehličnan, který město dostalo darem od rodiny z Mladého, převezený v pondělí 18. listopadu, a to mezi 11. a 12. hodinou.

Primátor dodal, že slavnostní rozsvícení se uskuteční v sobotu 30. listopadu v 16.30 hodin. Současně připomněl, že nejen loňská jedle, ale i ta předloňská jedle se stala ve čtenářské anketě nejkrásnějším vánočním stromem v České republice.

"Obhajoba je vždy těžká. Poprvé to může být opravdu jen náhoda, podruhé už to něco znamená, a co teprve potřetí…. To se ale musíme nechat překvapit,“ dodal Jiří Svoboda.