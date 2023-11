/VIDEO/ Dominanta letošních Vánoc v pátek dorazila na českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Pracovníci společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice přivezli a usadili vánoční strom do připraveného otvoru kolem půl dvanácté dopoledne. Událost si nenechalo ujít několik desítek přihlížejících.

Na českobudějovické náměstí dorazila v pátek dopoledne jedle z Kaliště | Video: Jana Urbanová

Zdroj: DeníkVzrostlou jedli městu darovala rodina z Kaliště. Strom se totiž mírně nakláněl do silnice a hrozilo, že by při silném větru mohl spadnout. Krajské město bude chtít také v letošním roce obhájit republikové prvenství o nejkrásnější vánoční strom. Budějovicím se podařilo v anketě zvítězit několik let po sobě. „My jsme tady patrioti a samozřejmě vždycky z toho úspěchu máme obrovskou radost. Pokud bude anketa letos vyhlášena, věřím, že se Budějčáci opět aktivně zapojí. Asi třicet centimetrů vysokou jedličku vysadili před šedesáti lety prarodiče dárce pana Lukáše Medvece. A vyrostla z ní odhadem asi 18 metrů vysoká krasavice, k níž má rodina, ale i někteří sousedé silný citový vztah. A ten se ještě rozroste o další členy, až ji budeme zdobit a obdivovat na náměstí Přemysla Otakara II. Už se moc těším,“ nechala se slyšet českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Nazdobená vánoční jedle na náměstí se v plné parádě předvede v sobotu 2. prosince v 16:30. Pokyn k rozsvícení stromu dá náhodně vybrané dítě z publika, které předtím zazvoní na zvoneček.

Vánoce, Vánoce přicházejíZdroj: Deník/ Redakce