Vánoční stromeček je dar od manželů Buškových

České Budějovice – Gigaska ze Zavadilky je pro dárce srdeční záležitostí. Zasadili ji, když se jim narodil syn.

Rodinná tradiceSyn Jan, který je stejně starý jako ona jedle, má již také svého syna Jana. Strom prý už zasadil, ale zasadí ještě jeden. Chce mít také krásně vonící gigasku. Jedle obrovská prý dorůstá až do výšky 100 metrů. Jan Buško starší se svěřil, že když strom sázel, věděl, že bude hodně znamenat. Jedli obrovskou prý určitě zasadí znovu.

Strom, který bude zdobit adventní budějovické náměstí, je od Jana a Jany Buškových ze Zavadilky. Jedli obrovskou neboli gigasku zasadili, když se jim narodil syn Jan. Je jí přesně 38 let a měří asi 15 metrů. Darovat strom městu ale nebyl jejich nápad. Gigaska je pro ně totiž srdeční záležitost. Na jaře se jich prý nějaký mladík z městských lesů a rybníků zeptal, jestli neuvažují o tom, že by tuto obryni nabídli jako vánoční stromeček na náměstí.



Po několika letošních vichřicích, kdy se báli, aby strom někomu neublížil, se ale rozhodli tuto nabídku přijmout, a tak Jan Buško napsal městu e-mail, že strom darují. Následně přišla odpověď, že jejich strom vyhrál: „Beru to jako spojení příjemného s užitečným.“

Pro jeho manželku Janu je však na prvním místě radost, kterou by strom návštěvníkům adventního náměstí mohl udělat: „Ten strom miluji. Když napadne sníh, na větvích se vytvoří nádherná krajka. Taky úžasně voní. Když z chvojí dělám adventní věnec, provoní celý dům.“



Kdyby mladík od Lesů s nápadem darovat strom městu nepřišel, prý by ho na zahradě nejspíš ještě pět šest let měli. „Možná by se i něco stalo. Když byla poslední vichřice, slyšeli jsme, jak větve tlučou o fasádu. Už jsme se hodně báli, ale sami bychom se strom darovat nebo pokácet nejspíš nerozhodli,“ vypráví Jana Bušková, na kterou to vše prý padne v sobotu 18. listopadu, kdy se nastartují motorové pily.



Jana Bušková také doufá, že strom nebude ozdobami příliš přeplácaný: „Nejraději bych byla, kdyby na něm byly jednobarevné teplé žluté žárovičky. A kdyby pánbůh dal a napadl sníh, to by byla fantazie. Žádné rampouchy nebo směs různobarevných koulí. Nechtěla bych, aby ztratil svou krásu přeplácaností,“ svěřuje se milovnice všech květin, rostlin a Šumavy, které se vybavují vzpomínky z minulého adventu.



„Stála jsem u punče a slyšela, jak lidé haní vánoční strom. Kdyby se to stalo i letos, byla bych z toho smutná, ale musím se na to asi připravit,“ obává se Jana Bušková. Její manžel k tomu dodává: „Člověk není ten, aby se zavděčil lidem všem.“ Jan Buško zároveň zdůrazňuje, že strom není jejich zásluha, ale veškeré poklony patří přírodě: „My jsme ho akorát zasadili. Tu nádheru vytvořila mocná příroda, která je tu o tolik déle než my lidi.“

Kácení a rozsvíceníMotorové pily se u Buškových na zahradě nastartují v sobotu 18. listopadu dopoledne. Jedle pak bude přepravena na náměstí Přemysla Otakara II., kde se od pondělí začne zdobit. Slavnostní rozsvícení bude 2. prosince v 16:30 hodin.