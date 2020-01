Podle slov mluvčí společnosti FCC Kristiny Jakubcové jsou zde stromky uložené po celou dobu, kdy probíhá období svozu, tedy až do 18. února 2020. „Svezené stromky, stejně jako ty, které přinesou do sběrného dvora sami občané, jsou hromadně štěpkovány. Takto získaný materiál slouží především jako součást biomasy pro výrobu tepla v zařízení k tomu určených. Další část naštěpkovaného objemu je využita jako technologický materiál pro rekultivaci kalojemů,“ uvedla mluvčí.

Nejvíce stromků sváží firma v Č. Budějovicích podle jejích slov ze sídlišť. Jde především o sídliště Máj či Vltava. „Proto jsou též v týdenním harmonogramu tyto části města zařazeny dvakrát, aby se odložené stromky nehromadily,“ vysvětlila.

Jenomže pár vánočních stromků již někteří obyvatelé vyhodili ke kontejnerům mezi vánočními svátky. „S předstihem jsme i ve spolupráci s magistrátem města poprosili všechny občany, aby nám se úklidem vánočních stromků pomohli. Tedy aby je odložili u stanovišť na tříděný odpad, případně v bytové zástavbě u klasických kontejnerů. Odtud je obsluha svozového vozu bez problémů naloží a odveze,“ apeluje.

Neprodané vánoční jehličnany se podle Jany Ambrožové ze Zoo Dvorec běžně dávají zvířatům jako okus. „Pro zvířata je důležitá možnost i v zimních měsících okousávat a přežvýkávat jak jehličí tak kůru. Platí pravidlo, že ne každé zvíře může tuto pochoutku dostat, ale to je věc znalostí ošetřovatelů a druhu zvířat,“ upřesnila. Vánoční stromečky z domácností však ke zvířatům neputují. „Nesmí se podávat stromky, které byly ozdobeny a používány v domácnostech. Mohly by na nich zůstat zapomenuté háčky, ozdoby… a to by způsobilo velké zdravotní potíže,“ zdůraznila Jana Ambrožová ze Zoo Dvorec.