V očekávání nejoblíbenějších svátků roku se před několika týdny stěhovali do domácností. Dnes je opouštějí. Od 2. ledna 2023 začalo v Českých Budějovicích svážení vánočních stromků, které zajišťuje společnost FCC. Vloni se zelených vánočních krasavců odvezlo na 45 tun.

Od svozové firmy ale každoročně zaznívá jedna prosba, aby občané vánoční stromky odkládali buď u stanovišť na separovaný odpad, nebo u kontejnerů na komunální odpad. „Odloží-li občané v uvedeném časovém období stromky u stanovišť na tříděný odpad, případně v bytové zástavbě u klasických kontejnerů, obsluha svozového vozu stromky naloží a odveze. Stromek nepatří dovnitř nádoby na odpad,“ připomíná Roman Braný, ředitel FCC České Budějovice.

Společnost FCC České Budějovice začala stromky svážet první pondělí po Novém roce. Svoz z ulic, tedy od stanovišť kontejnerů na komunální a separovaný odpad, bude pokračovat až do 20. února. Po tomto datu mohou občané samozřejmě nadále odstrojené stromky nosit do sběrných dvorů. "Zde svezené a odevzdané stromky shromažďujeme a následně předáváme k dalšímu zpracování. Slouží zejména jako součást biomasy k výrobě tepla. Zbytky stromků se využívají též jako technologický materiál pro rekultivaci kalojemů. V minulých letech bylo vždy svezeno téměř 45 tun stromků," uvedl Petr Braný.

S automobilem, do jehož kryté korby se vejde několik desítek stromků, vyráží po jihočeské metropoli David Mrhal. "Ráno vyjíždím v šest hodin. Teď je to slabší," zmínil ke svozu s tím, že stromků nejvíce přibude po svátku Tří králů. "Na korbu se vejde kolem dvaceti až třiceti stromků, podle druhu. Svážejí se prozatímně do sběrného dvora v Dolní ulici, až svoz skončí, poputují hromadně na další zpracování. Většinu naporcuje štěpkovač.

Harmonogram svozu vánočních stromků z území statutárního města Č. Budějovice:

Po – Vltava, Máj, Šumava, H. Dvory, Zavadilka, České Vrbné;

Út – S. Vrbné, Třebotovice, Kaliště, N. Vráto, Husova kolonie;

St – střed města, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Nemanice;

Čt – Vltava, Máj, Šumava, H. Dvory, Zavadilka, České Vrbné;

Pá – Rožnov, N. Hodějovice, Mladé.

Svoz stromků bude probíhat do 20. 2. 2023