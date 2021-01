Ze sběrných dvorů by měly stromky putovat do štěpkovače a pak poslouží většinou k topení.

Podobně jako v posledních letech společnost FCC České Budějovice sváží stromky do sběrných dvorů. Podle ředitele společnosti Romana Braného bude svoz pokračovat do 19. února. Vánoční symboly by měli občané odkládat u stanovišť na separovaný odpad. „Případně je možné v bytové zástavbě odložit stromky u klasických kontejnerů. Nepatří dovnitř nádoby na odpad,“ připomíná ale Roman Braný. I po 19. únoru bude možné použité jehličnany určené k likvidaci odvézt do sběrného dvora individuálně. „Prosíme občany, aby je očistili od ozdob,“ žádá ještě Roman Braný. Ze sběrných dvorů posléze putují ke zpracovateli na štěpkování. Pak většinou poslouží jako biomasa na vytápění.

Harmonogram svozu vánočních stromků na území statutárního města České Budějovice:

Od 4. ledna 2021 do 19. února 2021 by měli občané odkládat stromky u kontejneřišť nebo stanovišť na separovaný odpad. Svoz má následující program:

Po – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Út – Suché Vrbné, Třebotovice, Kaliště, Nové Vráto, Husova kolonie

St – střed města, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Nemanice

Čt – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Pá – Rožnov, Nové Hodějovice, Mladé