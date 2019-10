„Dostávali jsme od lidí nábytek a vybavení domácností a distribuovali jsme je rodinám, které byly v obtížné životní situaci,“ vysvětluje Dana Kalistová fungování projektu. Od neziskových organizací a magistrátu materiální banka totiž dostávala tipy na ty, kteří něco potřebovali. „Přišlo mi škoda, že se nabídka nepotkává s poptávkou. Když někdo potřeboval kočárek, tak jsem ho neměla, když ho někdo nabízel, neměla jsem ho komu dát,“ vzpomíná na úskalí, kvůli němuž pronajala skladovací prostory a poté založila sociální podnik Kabinet CB.

Ten zaměstnává lidi s hendikepem, nakupuje od místních a zisk vrací do podniku nebo do investuje obecně prospěšných záležitostí. „V této fázi ještě nejsme. Mohl by ale sloužit třeba na výsadbu zeleně,“ uvádí příklad Dana Kalistová, která dříve pořádala oblíbený Trh u Vrby.

Podnik začal fungovat v dubnu a chová se ekologicky. „Nejen, že je nám líto věci vyhodit, apelujeme na to využívat je co nejdelší dobu. Rychlé nakupování není dlouhodobě udržitelné,“ myslí si.

Kabinet CB se zabývá re-use, tj. využitím věcí dál, převážně nábytku. „Když je něco funkční, dá se opravit, jen je vyšlé z módy, vdechneme mu nový život,“ přibližuje autorka projektu, která by ráda do budoucna spolupracovala se sběrným dvorem. „Ale je to běh na dlouhou trať,“ říká.

Kromě sociálně slabých slouží její podnik např. začínajícím podnikatelům, novým kavárnám či mladým domácnostem. Ti všichni si zde mohou zakoupit, co potřebují. Dana Kalistová pro klienty plánuje zřídit webové stránky s nabídkou a tzv. showroom, kde si prohlédnou a vyberou.

Kabinet CB, kde se nachází dílna a sklad, sídlí ve Vrbenské ulici a poskytuje sdílenou dílnu. Tam si mohou lidé opravit svá vybavení, nebo se zapsat na kurz. Např. dnes se koná Kurz renovace nábytku, v budoucnu přibude kurz čalounění či patiny.