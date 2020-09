Ještě před třiceti lety zde cvičili vojáci a kluci z okolních sídlišť si občas hráli v několika opuštěných „muzeálních“ obrněncích určených do šrotu. Pak se ještě párkrát ozvaly výstřely, když na ploše ve Čtyřech Dvorech kluby vojenské historie předváděly ukázky spojené s obdobím 2. světové války. Ale pro území o rozloze skoro 60 hektarů na okraji Českých Budějovic už se plánovala civilní budoucnost.

V současnosti se zde staví třeba bytové domy, k nimž chce za několik let přidat svůj díl i město. Ještě předtím by se obyvatelé jihočeské metropole měli dočkat rozšíření oblíbeného parku, jehož součástí je třeba skatepark. Na nové městské byty bude vypsána architektonická soutěž, jejíž základní mantinely schválili na posledním jednání radní. „Měl by vzniknout blok hodnotné městské architektury,“ říká náměstek primátora Viktor Lavička.

Auta pod zem

Radnice ale chce podle Viktora Lavičky řešit celé území, kde jsou i další vlastníci pozemků. A stanovit pro lokalitu pravidla v duchu moderní architektury. Parkovací místa například mají být schována pod zemí. V městských objektech se navíc počítá i s občanskou vybaveností, která by sloužila nejen jejich obyvatelům.

Podle náměstka primátora Ivo Moravce by se proto architekti při budoucí soutěži neměli zabývat jen samotným domem, ale i jeho okolím. Například se také jedná o pojetí veřejné zeleně nebo způsob hospodaření se srážkovou vodou. Architektonická soutěž, jejíž vypsání se připravuje, má přispět k tomu, že se záměry města podaří co nejvíce naplnit. I když to bude znamenat trochu delší cestu ke kýženému cíli. „Časově je architektonická soutěž náročnější,“ uznává náměstek primátora Tomáš Bouzek, ale zdůrazňuje, že by nové domy být vzorem i pro soukromé projekty ve městě. „Nechtěli bychom jen činžák s mnoha byty,“ zdůrazňuje Tomáš Bouzek.

Do druhého kola soutěže by podle Viktora Lavičky měly postoupit vybrané jednotky návrhů. Vzniknout má 150 bytů. Město rámcově odhaduje náklady na 500 – 600 milionů korun. „Zahájení předpokládáme v roce 2023 nebo 2024,“ říká Viktor Lavička a dodává, že stavba by měla trvat zhruba dva roky.

To už by mohl být rozšířen i současný park na okraji bývalého armádního areálu. Radnice chce park otevřít k Vrbenským rybníkům pomocí lávky přes dvoupruhovou spojnici sídlišť Vltava a Máj. Situaci v lokalitě a možné změny konzultovalo město i s autory parku. Podle náměstka primátora Ivo Moravce si v dotazníku, který nedávno vyplnilo 1255 lidí, přáli obyvatelé města například pěší propojení parku s Vrbenskými rybníky, rozšíření skateparku, vybudování jezírka, přírodního koupaliště, naučné stezky či cvičebních prvků pro starší občany. Podněty byly rozděleny do sedmi skupin a některé se stanou podkladem pro projektovou dokumentaci rozšíření parku.

Kvůli rozšíření parku či lávce ale možná bude nutné směnit některé potřebné pozemky se soukromým vlastníkem.

Z budoucích parametrů už je třeba určen podíl jednotlivých bytů. Pětinu mají tvořit byty 1 + kk, o pět procent méně bude bytů 2 + kk a třeba bytů 3 + 1 plánuje radnice také pětinu, dohromady se počítá se 150 jednotkami. „Lehce v převaze budou nájemní byty,“ říká Viktor Lavička a připojuje, že část bydlení bude mít sociální určení. Důvodem je snaha čerpat na projekt také státní dotace.

Bývalý vojenský areál ve Čtyřech Dvorech převzala radnice od armády a dlouho zde byl například rezervován prostor pro kulturní a kongresové centrum zvané Rejnok. Místo něj by nyní mohl podle představ města a aktuálních změn územního plánu vzniknout „vodní svět“ s nabídkou relaxace pro okolní velká sídliště. Postupně zde vzniká bytová zástavba nebo zde byla postavena hokejová hala.