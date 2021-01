Další stavba se připravuje na bývalém armádním cvičišti v českobudějovické čtvrti Čtyři Dvory. Tentokrát to má být obchodní centrum. Doplní třeba hokejovou halu, park nebo bytové domy. Stavět bude firma JTH Group na svých pozemcích. Přístupová komunikace vznikne na pozemcích města. Ale investor to musí stihnout do domluveného termínu.

Rada města už podle primátora Jiřího Svobody schválila pronájem. „Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu trvání stavby, nejdéle však do 21. prosince 2025,“ uvedl Jiří Svoboda a dodal, že firma musí do té doby stavbu vybudovat. Nájemné za 1150 metrů čtverečních má činit celkem 17 250 Kč ročně. „Novou místní komunikaci i parkoviště po dokončení převede společnost městu,“ připojil Jiří Svoboda. Bude to podle pravidel, která mají České Budějovice pro podobná vypořádání staveb ZTV. „Za cenu 2000 Kč plus DPH,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. V místě už město směnilo s investorem pozemky třeba kvůli rozšíření parku.

Moderní kabát připravili projektanti pro budoucí obchodní centrum, které chce investor stavět na bývalém vojenském cvičišti v českobudějovických Čtyřech Dvorech v sousedství Parku 4D. Podle Jana Peterky, manažera ze společnosti JTH Group, která je investorem, se projekt připravuje už několik let. „Domníváme se, že co do kvality architektonického řešení a co do provázanosti záměru s okolním prostředím to bude jeden z nejmodernějších a nejpropracovanějších projektů obchodního centra,“ uvedl pro Deník Jan Peterka.

Obchodní centrum, které se stane součástí řetězce Kaufland, bude mít „zelenou“ parkovou střechu (například se zadržováním srážkových vod), součástí parkovišť budou nabíjecí stanice pro elektromobilitu, na pozemku vznikne velká retenční nádrž. Řešení zeleně na straně u Parku 4D vzniklo ve spolupráci s autory parku a fasáda centra na něj bude plynule navazovat. Pro vytápění se má třeba využívat zbytkové teplo. „Svými rozměry se budoucí centrum řadí k těm střední velikosti,“ dodal Jan Peterka.

Manažer investora se neobává, že by objekt měl nouzi o zákazníky. Míní, že vzhledem k poloze mezi velkými sídlišti dojde ke zvýšení dostupnosti zásobování pro občany z okolí a připomíná, že centrum bude napojeno na přilehlý park a tím bude třeba dostupné i pro pěší. Vedle samostatného parkoviště pro obchodní centrum vznikne také veřejné parkoviště určené pro návštěvníky přilehlého parku a nová komunikace.