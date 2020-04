Tím větší starost nyní podle Viktora Ambrože, který zařízení založil, představuje financování provozu. Peníze ze vstupného jsou totiž důležitým zdrojem financí.

A náklady na chod zařízení se tím, že je nuceně zavřeno, nesnížily. "Výtěžek ze vstupného je nula, je zavřeno a ještě bude," posteskl si Viktor Ambrož a doplnil, že ale musí poděkovat lidem za solidaritu, protože dostává nezištné nabídky pomoci.

Ve Dvorci chovají na 380 zvířat, 130 druhů. "Krmí se celý den. Na sedmou ráno začínají primáti. Roznáší se snídaně pro drápkaté opice a ostatní primáty," líčí obvyklou rutinu, kterou nemohou narušit ani opatření proti koronaviru, Viktor Ambrož. V půl osmé dostává svou dávku hroch, šelmy přijdou na řadu ve tři hodiny. Spořádají na 120 kilogramů masa denně.

Vrata ZOO ve Dvorci u Borovan jsou nyní pro návštěvníky zavřena. Na snímku je betlém v místní části Římova zvané Betlém, kde lze přispět na chod ZOO a na oplátku si vzít roušku ušitou příznivkyní zoologické zahrady.

Vítanou pomocí je tak iniciativa třeba kaplických přátel ZOO, kteří nosí po telefonické domluvě vhodné krmivo do "íčka" ve městě. Přispět na zařízení ve Dvorci lze i dobrovolným příspěvkem, který se odevzdává do kasičky v římovském Betlémě. V místní části poblíž Malše visí navíc nad výjevem s jesličkami roušky ušité Marií Hermanovou, které jsou určené jako poděkování pro dárce. Jak ale Viktor Ambrož upozorňuje, pokud by chtěl někdo přispět přímo krmivem, je nutné se v ZOO nejprve telefonicky domluvit.

Příznivci němých tváří, pokud chtějí v této obtížné době pomoci, nemusejí svou pozornost obracet jen na zoologické zahrady. Český svaz ochránců přírody vyzval třeba i k podpoře stanic, kde se starají o nemocná nebo zraněná zvířata. I těch je na jihu Čech několik.

I v zařízení jako je Dvorec přitom mají obavy z koronaviru. Podle Viktora Ambrože jsou zaměstnanci rozděleni na dvě směny, které se nepotkávají, aby se v případě karantény jedné směny mohla ta druhá zachovat péči o zvířata. A starost je nejenom o zaměstnance. "Máme povolení na chov šimpanze," připomíná Viktor Ambrož s tím, že ale tento druh bohužel může být postižen i lidskými chorobami. Koronavir, kdyby se objevil v ZOO, by tak mohl postihnout i zvířecí obyvatele… Také proto jsou přijata bezpečnostní opatření.