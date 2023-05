Kdo si zamiloval filmového psího hrdinu Gumpa, může se těšit na pokračování oblíbeného filmu. Nová Gumpova cesta začne přesně tam, kde ta předchozí skončila.

Zpěvák a herec Richard Krajčo si v druhém dílu psího příběhu poprvé zahrál s kolegou, který má rypáček. | Foto: archiv Helena Váňová Production

Se svým milovaným Béďou Kozím Bobkem (Bolkem Polívkou) projdou příběhem, který už jim dávno předtím napsaly hvězdy. Film pro všechny, kteří dokážou číst ze psích očí, ale i pro ty, kteří to zatím neumějí anebo nevěří, že je to možné, se už chystá. Kořeny má Gump také v jihočeském Táboře, a tak vám přinášíme podrobnosti k pokračování jeho filmového života.

Film Gump - pes, který naučil lidi žít vidělo v kinech více než 200 tisíc diváků, právě proto se příběh toulavého psa z Tábora od spisovatele Filipa Rožka dočkal pokračování. Děj druhého dílu navazuje na první snímek a diváci se mohou těšit na hlavní hrdiny v podání herců, jako je Bolek Polívka, Richard Krajčo nebo Karel Roden. Režisér F. A. Brabec ale do pokračování obsadil i nové tváře, které v prvním díle nehrály. Mimo jiné oblíbený komik Štěpán Kozub.

Příběh prasečího hrdiny

Volné pokračování filmu Gump - Pes, který naučil lidi žít bude plné dalších zvířátek. Informovala o tom produkční Helena Váňová. Jedním z nich je tříleté göttingenské prasátko Princ. Dojemný je i jeho skutečný životní příběh. "Člověk, který si ho pořídil, se musel z domu se zahradou odstěhovat do bytu. Tam ale Princ už nemohl. A tak skončil v zahradní chatce kousek od Prahy, kam za ním majitel jezdil jenom o víkendu. Jednou asi zakručelo sousedovi odvedle v břiše natolik, že se rozhodl Prince ukrást a sníst. Ale Princ se nedal, o svůj život zabojoval a utekl do lesa," přibližuje.

Následující ráno jela kolem Radka Formanová, cvičitelka psů a zvířecí záchranářka. Když uviděla Prince, jak jí u cesty vysypané zrní, naložila ho do auta a jeho fotku dala na Psího detektiva. "Po několika dnech se ozval Princův původní majitel a vyprávěl jí příběh z místní hospody, že se Prince chystal jeden ze sousedů sníst a on mu utekl. Pán se z obavy o Princovu bezpečnost s Radkou dohodl, že už u ní prasátko zůstane. Od té doby dělá radost nejen jí, ale občas jezdí jako terapeut do domovů seniorů," vysvětluje Helena Váňová.

První kolega s rypáčkem

Princ si ve filmu podle Váňové zahraje epizodní roli s hercem Richardem Krajčem a samozřejmě i se psem Gumpem. "Přiznám se, že s takovým prasátkem jsem ještě na place nebyl”, prozradil Richard Krajčo, který se s prasátkem docela rychle spřátelil. Dokonce si vyrazili na malou procházku, z níž vám přinášíme fotografie.

Ve dvojce se kromě pejsků a zmiňovaného prasátka objeví také poník, který ještě nemá jméno, kocour Chlupík a mnoho dalších. Na rozdíl od prvního snímku má být děj více pozitivní.

Film Gump 2 se v kinech objeví až v příštím roce na jaře, před Vánocemi se už ale můžete začíst do pokračování Gumpova příběhu ve stejnojmenné knize a poslechnout si audioknihu, kterou coby hlas Gumpa namluvil herec Ivan Trojan.