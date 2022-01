Jak uspěli se dozvěděli hned po testech na koronavir. "Jsem rád, že jste všichni negativní a doufám, že teď budete pozitivní," konstatoval po zdravotnické zkoušce s úsměvem třídní učitel Martin Gunzei a záhy prozradil proč. "Polovina prospěla s vyznamenáním," pochválil výkon nováčků na gymnáziu Martin Gunzei a zdůraznil, že je to velmi dobrý výsledek. Ocenil také dobrý přístup ke studiu všeobecně, protože nebylo nutné řešit žádné kázeňské prohřešky. Pro doklad se samozřejmě šlo podle abecedy. "Barča Biskupová," vyslovil první jméno třídní a potom už následovali studentky a studenti jeden za druhým, provázeni při příchodu ke katedře potleskem spolužáků.

Samé jedničky si vysloužil Adam Hadrava. Na dotaz, jak to přijmou doma, s odpovědí jen mírně zaváhal. "Budou rádi, samozřejmě," řekl skromně a stejně skromně popsal i studijní úsilí, které vedlo k takovému výsledku. "Dá se to zvládnout," zmínil a připojil, že nejtěžší pro něj asi byla biologie.

Soused z lavice Tomáš Homan byl spokojený také. "Stačilo by mi to," reagoval na dotaz, jestli by mu i ve druhém pololetí stačil stejný výsledek, jako nyní. Prospěl s vyznamenáním a za nejobtížnější předmět za sebe označil chemii.

V některých školách se vysvědčení rozdávalo až na konci vyučování. v pátek čeká na všechny žáky den pololetních prázdnin.