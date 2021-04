Za uplynulých 24 h zaznamenali hygienici na jihu Čech 301 případů, 198 nemocných se uzdravilo, hlášeno je 6 úmrtí. Kumulativní počet diagnostikovaných od vypuknutí pandemie tak k středeční 19. h v regionu dosáhl 93 824. Počet vyléčených se zvýšil na 87 050, aktuálně pozitivních bylo 5 170 osob. V souvislosti s koronavirem v kraji hygienici verifikovali 1 604 úmrtí.

Od úterý do středy přijaly laboratoře k PCR vyšetření 998 suspektních vzorků a 17 vzorků od samoplátců, potvrzeno bylo celkem 301 případů. K nemocným přibylo 162 žen a 139 mužů, nejvíce na Českobudějovicku (90), Prachaticku (53) a Táborsku (48). „Ve více než třetině všech nových případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve dvaatřiceti na pracovišti. Šest případů se týkalo škol, čtyři zdravotnických zařízení a jeden sociálních služeb. Tři osoby se infikovaly v zahraničí, jedna v Německu a dvě v Rakousku,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová

Ze stávajících 5 170 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 672 na Českobudějovicku, 825 na Táborsku, 716 na Jindřichohradecku, 609 na Písecku, 494 na Českokrumlovsku, 440 na Prachaticku a 414 na Strakonicku. 1 604 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 234 902 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 1 981 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 17 na celkových 14 575,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková. Podle dat KHS bylo pozitivních od začátku pandemie 48 694 žen a 45 130 mužů. Z celkových 93 824 případů je 26 771 z Českobudějovicka, 15 470 z Táborska, 15 390 z Jindřichohradecka, 11 841 z Písecka, 10 265 ze Strakonicka, 7 524 z Českokrumlovska a 6 563 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými bylo 9 446 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 1 979 do čtyř a 3 450 od čtyř do devíti let. 9 128 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 282 do kategorie 25 až 34 let, 15 828 do kategorie 35 až 44 let, 17 967 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 404 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 769 nemocných patří do věkové skupiny 65+

Testování ve školách

Co se týče antigenního testování ve školách, v minulém týdnu bylo testováno 63 655 osob, vyhledávací testy ukázaly na 36 pozitivních případů a následné PCR testování potvrdilo sedm dětí a jednoho dospělého. V tomto týdnu bylo v pondělí provedeno 32 196 testů – 22 711 dětí a 9 485 dospělých. „Z toho u osmi dětí a tří dospělých vyhledávací testy ukázaly pozitivitu a následné PCR vyšetření potvrdilo pozitivní výsledky u dvou dětí a tří dospělých. V úterý bylo testováno celkem 2005 osob - 1386 dětí a 619 dospělých – a vyhledávací testy zatím ukázaly pozitivitu u dvou dětí, vzorky jsou ještě verifikovány metodou PCR. Dnes máme k devatenácté hodině informace zatím o 1 165 testovaných, z toho bylo 804 dětí a 361 dospělých a nebyl zachycen žádný pozitivní test,“ doplnila ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

KHS Jihočeského kraje