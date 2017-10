Ve středu se chystá Burza filantropie

České Budějovice - Ve středu 25. října 2017 se od 13.30 hodin poprvé uskuteční ostrá Burza filantropie v Českých Budějovicích, v Riegrově 51. Z celkem 13 přihlášených projektů zvolila veřejnost v hlasování jednoho finalistu, zbylé tři vybrali samotní donátoři. Mezi čtyřmi subjekty se bude rozhodovat o podpoře.

Burzy filantropie se zúčastní i Salesiánské středisko mládeže České Budějovice. Na snímku slavnost pořádaná salesiány u příležitosti Dne Romů.Foto: Archiv/Salesiánské středisko

Spolek Amálka, poradna pro oddlužení a pomoc občanům v tísni, se svým projektem „Poradna pro lidi“, Hospic sv. Jana N. Neumanna s žádostí o podporu rozvoje hospicové péče na Českobudějovicku, Salesiánské středisko mládeže s projektem: „Ať neprší do chaloupek“ a také terapeutická kapela Koníček, která se snaží získat podporu na nákup ozvučovací techniky.



To jsou finalisté, kteří budou prezentovat své projekty na první ostré Burze filantropie v Jihočeském kraji. Ve velkém finále budou zástupci prezentovat své projekty a ve striktním časovém limitu 10 minut se budou snažit zaujmout přítomné donátory. „Donátoři, kteří přislíbili svou účast, finálové projekty znají a podporu mají už částečně předem promyšlenou.

Finální rozhodnutí se však odehraje až namístě, rozhodnout tak může kvalita prezentace nebo osobní sympatie. Do hry může vstoupit i tzv. divoká karta, což znamená, že podporu dostane projekt, který nepostoupil do finále,“ upřesňuje průběh akce František Kaiseršot ze spolku DialogCB, který Burzu v Jižních Čechách organizuje a doplňuje: „Mám radost, že počet donátorů se od pilotní Burzy ještě navýšil.“



Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací do výše 50 000 Kč, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. Partnerem projektu v Jihočeském kraji je Jihočeská hospodářská komora, Agrární komora Jihočeského kraje a Statutární město České Budějovice. Projekt je realizován za podpory Koalice nevládek Pardubicka, z.s.