Konkrétně se jedná o 763 200 kusů roušek, na které čeká 288 jihočeských škol. Roušky jsou určeny jako záloha pro případ, že žáci nebudou mít vlastní.

Již v úterý proběhl závoz ze skladu SSHR na krajský sklad, kde byly roušky rozděleny do jednotlivých škol po správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Dnes od ranních hodin pomáhají krajští hasiči s jejich převozem na konkrétní obce, které je následně budou předávat školám. Do škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem, MŠMT, do soukromých a církevních škol provedou přímý rozvoz řidiči krajského úřadu.

Zaměstnanci kraje ale pomáhají i jinde. Vedle zajištění distribuce roušek, respirátorů, nebo třeba testovacích sad, vypomáhají dlouhodobě Krajské hygienické stanici s trasováním. Krajský úřad také provozuje bezplatnou call linku 800 100 450, která je v provozu pět dní v týdnu a je v neustálé permanenci. Ranní a odpolední směna pomáhá seniorům při registraci do rezervačního systému pro očkování. Krajští úředníci také posílili administrativní výpomoc v OČKO centru v Českých Budějovicích.

David Hocke, mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje