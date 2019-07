České Budějovice - Novým odborovým předákem ve třech významných jihočeských strojírenských podnicích, Groz-Beckert Czech, Kern-Liebers CR a Prym Consumer CZ, se stal Marek Profant. Ten od 1. července nahradil ve funkci Jana Švece, dlouholetého předsedu Základních organizací Odborového svazu KOVO ve zmíněných podnicích a jihočeského zmocněnce kováků, jenž odešel do důchodu.

„Jan Švec, který stále ještě do 30. srpna působí jako jihočeský zmocněnec OS KOVO, si za takřka 30 let své praxe získal velké renomé jako vyjednavač s bohatou domácí i zahraniční zkušeností. Nahradit ho ve funkci je pro mě nesporně velký závazek i výzva,“ uvedl Marek Profant a poznamenal, že se svým předchůdcem bude i nadále po vzájemné dohodě řadu svých kroků a rozhodnutí konzultovat

Čtyřiatřicetiletý Marek Profant, absolvent Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Lidická v Českých Budějovicích nastoupil do společnosti Groz-Beckert Czech v roce 2004 jako obráběč kovů. Do OS KOVO vstoupil v roce 2007 a působil zde jako úsekový důvěrník. V roce 2016 byl zvolen do Výboru základní organizace OS KOVO při Groz-Beckert Czech. O rok později absolvoval akademii Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a stal se zástupcem mladých odborářů za Krajské sdružení OS KOVO Jihočeského kraje. Letos byl zvolen předsedou ZO OS KOVO při Groz-Beckert Czech, zastupující také odboráře ve společnostech Kern-Liebers CR a Prym Consumer CZ.

„Marek Profant má dle mého názoru veškeré předpoklady k výkonu své funkce a jsem rád, že volba padla právě na něho. Je ve věku, kdy již má dostatek potřebných zkušeností a současně je dost mladý na to, aby do práce odborů vnesl nové myšlenky, postupy a dynamiku,“ okomentoval svého nástupce Jan Švec.

Jan Švec, předseda základních organizací OS KOVO ve společnostech Groz-Beckert ČR, Kern-Liebers CR a Prym Consumer, zahájil svoji profesionální kariéru v OS KOVO v roce 1990, kdy byl zvolen prvním porevolučním předsedou základní organizace v tehdejší českobudějovické Igle. Na postu krajského zmocněnce OS KOVO vyjednával se zaměstnavateli, odbory zastupoval také při jednáních krajské tripartity, Rady Jihočeského kraje pro rozvoj lidských zdrojů apod. Při své činnosti získal také bohaté zkušenosti z komunikace s partnery v řadě Evropských zemí a to jak v segmentu zahraničních odborových organizací, tak managementů velkých nadnárodních společností pocházejících převážně z Německa.