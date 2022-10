Českobudějovická rada města schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu dodavateli na stavební práce pod názvem PétaNque park Stromovka – participativní rozpočet. “Pracovníci firmy Kulhánek – Mařík by měli po podpisu smlouvy začít s vybudováním dvou hracích ploch. V rámci zakázky budou provedeny terénní úpravy, což znamená například sejmutí ornice, ruční výkop, tvorba štěrkopísečného lože, obsypání kamenivem, položení geotextilie a finální osetí plochy,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Práce za bezmála půl milionu by měly skončit do 31. prosince 2022.