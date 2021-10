V listopadu 2015 vznikl z iniciativy několika sousedů ve Včelné spolek Včelňáci s cílem podpořit kulturní a společenské dění v obci. Nyní stojí v čele spolku Ondřej Scheinost a s ním patří k „základnímu kádru“ zhruba desítka členů. „Na jednotlivé akce se přidružují další dobrovolníci, vždy někoho seženeme,“ oceňuje Ondřej Scheinost všechny, kteří jsou ochotni pomoci a společně zdarma udělat něco pro Včelnou a její obyvatele. Často ale i pro širší okolí.

Včelňáci například v době, kdy nehrozil koronavir, pořádali program Věda na vsi, který trochu vybočuje z obvyklého výčtu akcí jako jsou masopust, vynášení Morany nebo podzimní drakyjáda. „Vědu na vsi pořádáme v červnu,“ říká Ondřej Scheinost s tím, že například zástupci Jihočeské univerzity populární formou představují biologii, informatiku, chemii nebo fyziku. Zájem je veliký, do Včelné se často objednají i školy a akce už se rozrostla na několik dnů. Do Včelné zvou také zajímavé hosty do pořadu V obraze, besedoval zde například Jiří Grygar, astronom. Obvykle za rok pořádají Včelňáci kolem patnácti pravidelných akcí a další nepravidelné. Letos bohužel byly zatím jen tři. K těm nejbližším bude patřit drakyjáda. „Pořád hledáme nové pomocníky,“ připomíná Ondřej Scheinost, že ve spolku budou rádi, pokud se kdokoliv k dobrovolným pořadatelům přidá.

Významnou pozici má ve Včelné také sportovní klub. Například při srpnovém Sportovním dnu se na asfaltové ploše konal mezinárodní turnaj v metané a na fotbalovém hřišti se v přátelských zápasech představila družstva mládeže, starých pánů a mužů. Už v červnu družstvo žen Včelné ve složení Vendula Králová, Marta Levá, Zdeňka Komzáková a Michaela Schachingerová na mistrovství republiky v metané získalo stříbro v hodech na cíl. V metané (hrané na asfaltu) totiž patří Včelná mezi skutečné bašty tohoto sportu v rámci celé republiky.