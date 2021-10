Zdroj: Deník

Podle starostky Miroslavy Stránské už se nově koná cvičení pro děti a po nucené pauze se vrátilo cvičení pro dospělé, které je dokonce ve větším rozsahu než dříve. „Postupně se rezervují termíny,“ říká Miroslava Stránská s tím, že do konce roku se bude dvakrát konat i seminář tematického vaření s Honzou Krobem, který je nyní nájemcem restaurace. Od listopadu začnou některé další pravidelné pořady.

Cvičení by v novém kulturním domě nemuselo zůstat věčně. „Koupili jsme v dražbě bývalý hostinec. Máme hotovou studii na přestavbu a částečnou přístavbu,“ přibližuje jeden z plánovaných projektů Miroslava Stránská. Vzniknout by mohly komerční prostory i tělocvična. Ve Včelné na to téma uspořádali i anketu.

Nyní je hotová studie a začíná se připravovat projektová dokumentace. „V prvním pololetí roku 2022 bychom chtěli mít stavební povolení,“ říká Miroslava Stránská. Počítá se s tím, že by v přízemí byly až tři prostory využitelné například jako ordinace, kadeřnictví nebo kosmetika. V další části přízemí pak veřejná sauna a tělocvična se šatnami a dalším zázemím. V patře by potom měly být tři obecní byty, které zatím Včelná vůbec nemá a podle starostky chce obec zkusit získat dotaci.

O vlastní realizaci projektu by rozhodovalo ještě současné nebo možná už příští zastupitelstvo v roce 2022. Rozpočet se nyní nedá odhadnout, rámcově by se mohl pohybovat na úrovni 20 milionů korun.