Úmrtí moderátora oznámilo na svém profilu Hitrádio Faktor:

"Psát o kamarádovi v minulém čase je hodně těžké. Dandy od počátku devadesátých let patřil k těm, kteří s námi budovali rádio, zažil ještě jeho původní studio v Jírovcově ulici a tím prošel skutečnou školou toho, co jsme milovali, tedy školou rozhlasového vysílání. Vždycky to byl člověk, který měl všechny rád a jak je to normální, jeho měli všichni rádi také. Zažili jsme spolu asi patnáct let, uletělo to jako voda a pak se začal věnovat jeho kulinářským kouzlům. I když se z něj stala televizní hvězda, pořád byl nablízku a stále stejně usměvavý, ochoten každému pomoci. Mohl bych pokračovat ve výčtu dobrých a krásných vlastností, ale ti, co ho znali, vědí to samé, co já. Bude nám všem hodně chybět a nezapomeneme na něj. Jeho úsměv byl nezaměnitelný a věřím, že zůstane v srdcích všech, kdo ho znali," uvedl Ladislav Faktor.