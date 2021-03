Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Volejbalu, nohejbalu, tenisu nebo i hokeji se věnují ve Zvíkově, o němž nyní píšeme v seriálu Deník na návštěvě.

Velkou vzpruhou pro oživení sportovního života v obci bylo podle místostarostky Anny Konopové vybudování hřiště s antukovým povrchem před necelými dvaceti lety. Nyní zastupuje organizované sportovce TJ Zvíkov, pod jehož hlavičkou hrají ženy okresní přebor ve volejbale. „Hrajeme okresní přebor,“ říká Anna Konopová s tím, že se odehrála podzimní část. Zvíkovanky jsou zatím ve středu tabulky, zda se bude hrát na jaře je velkou otázkou. “Nevíme, co pustí nebo nepustí,“ poukazuje na současná hygienická opatření Anna Konopová.

Volejbalistky mohly z nejnižší soutěže před několika lety i postoupit, ale potřebovaly by k tomu tělocvičnu, takže na krok do vyšší soutěže rezignovaly.

Venkovní hřiště sice nabízí atmosféru, která se pod střechou ztrácí, ale na druhou stranu, když se očekává špatné počasí, tak se musí jednat o přeložení termínu a žádat souhlas soupeřů i rozhodčích. I na antuce se ale dají pořádat turnaje. Zvíkovští měli řadu let květnový pro smíšená družstva, srpnový pro ženy a v září Poslední smeč. Vloni se ale nekonaly, mimo jiné kvůli koronaviru.

Na hřišti se hrají i turnaje v nohejbale nebo tenisu. S dětským hřištěm a travnatou plochou pro malý fotbal nabízí areál pohodu, kdy oplocení chrání děti před silnicí a rodiče si mohou v klidu dopřát občerstvení v kiosku. Hřiště upoutá i návštěvníky obce. Je obehnané hradbou s cimbuřím. I když není z kamene, má upomínat na hrad Zvíkov. Ten totiž často lidé v obci hledají, ačkoliv se nachází na Písecku. Současné kulisy vznikly v roce 2016, kdy se Zvíkov účastnil soutěže Vesnice roku. A kvůli hodnotící komisi byla připravena procházka ve stylu Rok na vsi, která vrcholila právě u hřiště ve Zvíkově, kde nemají hrad. Ale postavili tu alespoň kulisy a dokonce dobrovolníci hráli turisty, kteří před komisí hrad v obci hledali.

Sportu slouží ale ve Zvíkově i kulturní dům, jak připomíná Anna Konopová. V sále se dá v zimě hrát trojkový volejbal, nohejbal nebo florbal. Pokud to dovolují poměry. „Místní děti tam chodily rády. Mají kam jít, když to bylo povolené, fungovalo to dobře,“ říká Anna konopová a oceňuje jednoho ze sousedů, který děti při sportu vedl, dokud to bylo možné. V obci vznikl před 22 lety i tým HC Zvíkov Predators, který aktuálně hraje stále Blatenskou amatérkou ligu s domácím stadionem ve Veselí nad Lužnicí.