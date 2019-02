Nové Hrady - Další významný úspěch si připsali pracovníci Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech. Podařilo se jim vyvinout biotechnologický postup pro výrobu léku proti osteoporóze.

ilustrační foto | Foto: Deník/ Pavel Hubka

Tým vědců z Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity (ÚFB JU) v Nových Hradech, Vysoké školy chemickotechnologické v Praze a firmy Zentiva dokáže látku vyrobit v laboratorním měřítku. Nyní pracuje na postupu výroby většího objemu látky.



Čistší látka



„Biotechnologické metody jsou většinou náročnější na vývoj, výsledkem ale bývá čistší látka a výroba může být i ekonomičtější. Také odpady mohou být lépe zpracovatelné,“ informoval Dalibor Štys, ředitel ÚFB JU.



Výrobní postup se od současných metod liší tím, že se na tvorbě účinné látky – části peptidového hormonu regulujícího tvorbu kostí – podílejí živé mikroorganismy; není to chemická syntéza.



„Klíčovým pro úspěch projektu bylo získání výborného německého molekulárního biologa docenta Josta Ludwiga do novohradského řešitelského týmu. Vývoj trval jen jeden a půl roku a lze i říci, že do půl roku od kompletního dobudování vědeckotechnického parku máme šanci na kvalitní výrobní program,“ dodal Štys.



Osmiletý vývoj



Pakliže se program ujme, už za osm let by nový lék mohli dostat pacienti trpící osteoporózou. „Postup je zatím zvládnutý pouze v laboratorním měřítku. Teprve po zvládnutí biotechnologického procesu výroby ve větším měřítku a jeho farmakoekonomickém zhodnocení se může Zentiva rozhodnout, zda zahájí vývoj lékové formy nebo ne,“ uvedla mluvčí Zentivy Věra Kudynová.



Běžný vývoj a registrace nového léku trvá šest až sedm let. „Pokud by šlo vše jako po másle, mohl by být přípravek na trhu nejdříve za osm let,“ dodala Kudynová s tím, že v současné době Zentiva nabízí dva vysoce účinné léky proti osteoporóze.



Toto onemocnění, tzv. řídnutí kostí, dnes postihuje sedm procent populace. „Nejčastěji jím trpí ženy po přechodu a lidé ve vyšším věku. Uvádí se, že osteoporóza se vyskytuje u padesáti procent žen staršího věku,“ řekla Irena Kučerová z Osteologického centra Nemocnice České Budějovice .



Řídnutí kostí



U žen v menopauze vzniká řídnutí kostí kvůli nedostatku pohlavních hormonů. Léky pak nahrazují hormony, které brání odbourávání kosti. U pacientů vyššího věku lékaři preferují podávání většího množství vápníku a vitaminu D.



„Léků je relativně celkem dost. Budoucností jsou léky na bázi protilátky, které brzdí odbourávání kostí, ty se budou podávat v injekcích,“ odhaduje Kučerová.



Novohradské akademické centrum už loni sklidilo velký ohlas světovým objevem. Vědci rozluštili jeden z mechanismů, kterým se bakterie geneticky mění a reagují na vnější vlivy. To může mít zásadní význam pro léčbu mnoha druhů bakteriálních onemocnění.