V pátek 23. 4. na Mezinárodní den knihy a autorských práv se otevřely dveře nové knihovny na Lidické 1. Nová přístavba, jejíž kolaudace proběhla v lednu letošního roku, čekala kvůli covidovým opatření čtvrt roku na své čtenáře. Řekl to ředitel knihovny Ivo Kareš, když se zástupci kraje a těmi, kteří se na stavbě nové knihovny podíleli, slavnostně otevíral knihovnu.

"Přístavba nového objektu trvala rok a půl a vyžádala si náklady 168 milionů korun. Zhruba 63 miliony hradil Jihočeský kraj a zbytek 105 miliónů pokryla evropská dotace. Skloubit stavbu a provoz knihovny nebylo vždy úplně jednoduché. Po celou dobu stavby jsme se ale snažili, aby stavební omezení pocítili čtenáři, co nejméně, dodává Kareš.

Hejtman Martin Kuba k tomu sdělil: „Je moc fajn, že je ta stavba dokončena. Já jako hejtman jsem tady přišel trochu k hotovému a je, myslím, férové říct, že to celé připravovalo minulé vedení kraje. To se samozřejmě v politickém životě někdy stává a myslím, že to ukazuje, že musíme utvářet co největší kontinuitu a umět se na těch stavbách dohodnout. A pak je společně dotlačit k dokončení, protože zkrátka některé vedení připraví stavbu, ale pásku už přestříhává někdo jiný. Za mě proto určitě zaslouží poděkovaní minulé vedení kraje a zaplať pánbůh, že tady takováto stavba vyrostla. Osobně mám totiž pocit, že Českým Budějovicím se moc nedaří stavět nové věci, připravovat nové projekty a trochu tím ztrácí sílu té jihočeské metropole. Byl bych proto velmi rád, aby naše nové vedení kraje tomu výrazně pomáhalo. Takže ještě jednou zopakuji, velmi mě těší, že takováto stavba v našem univerzitním městě vyrostla.

Od jejího vzniku pak mohl stavbu sledovat náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch. „Jsem velice rád, že tady dnes mohu stát před novou budovou Jihočeské vědecké knihovny. Málokomu se podaří být u poklepání základního kamene a zároveň i u hotového díla, které se Jihočeskému kraji podařilo vybudovat,“ uvedl Hroch a popřál knihovně, aby si do její krásné budovy našlo cestu co nejvíce čtenářů z řad studentů i ostatní veřejnosti z celých jižních Čech.

On-line katalog určí, kde se kniha nachází

Naučná literatura má na rozdíl od beletrie jiná pravidla pro řazení a vyhledávání. Čtenáři si proto budou muset zvyknout na odlišný způsob vyhledávání knih. "Velkým pomocníkem jim v tom bude on-line knihovní katalog, který čtenáře navede na přesné místo v knihovně na konkrétní regál a polici, kde se hledaná kniha nachází. Pro hledání mezi sto tisíci knihami je to velká pomoc," vysvětluje Zuzana Hájková, náměstkyně ředitele JVK.

Knihovna na Lidické 1 a Na Sadech bude mít od pondělí 26. 4. 2021 otevřeno 5 dnů v týdnu od pondělí do pátku v čase od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00. Pobočky budou otevřeny úterý, středa, pátek od 11:00 do 17:00 hodin. Tato mimořádná otevírací doba bude platit po dobu epidemických opatření. Více na www.cbvk.cz.

Petra Mašínová, projektová pracovnice Jihočeská vědecká knihovna