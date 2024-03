Velikonoční stezky za obřími kraslicemi, dobročinný běžecký závod i zábavná hra s mapou. To vše už je nachystáno a čeká na návštěvníky v Hluboké nad Vltavou. Letošní jubilejní ročník Velikonoc na Hluboké začíná už v pátek 29. března a nabízí skutečně pestrý program.

Poslední obří kraslice doputovaly na místo určení ve středu 27. března ráno. V pátek je vyrazí hledat první účastníci již 10. ročníku akce Velikonoce na Hluboké, na čtyři stezky se lze vydat až do úterý 30. dubna. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Letos se organizátoři ze spolku Hope 4 You rozhodli oslavit výročí ve velkém stylu, součástí akce je koncert, tvořivé dílny a nechybí tradiční dobročinný podtext. Kraslicové stezky jsou letos čtyři a vajíčka se poprvé zatoulala třeba až do Hrdějovic a Opatovic.

Výstava fotek i koncert

Akci před lety iniciovala čtveřice místních nadšenců Valerie Chromá, Šárka Hloušková Schandlová, Petr Mach a Jan Vlasák ze spolku Hope 4 You. Jubilejní ročník se ponese ve slavnostních duchu, podle Valerie Chromé z organizačního týmu během let přibývala nejen vajíčka.

"Z původních sedmi v roce 2015 už je celkový počet 33. K zavedenému programu, kde si příchozí pletou třeba i pomlázky, jsme připravili výstavu fotografií obřích kraslic z uplynulých let, velikonoční fotokoutek či koncert kapely Jiří Scheliger Tibute Mladen Djelmo,“ popisuje.

KVÍZ: Obří vejce dělají na Hluboké parádu až do dubna. Co o nich víte?

Všechna díla jsou krásná

Největší návštěvnosti se těší samotné zahájení, kdy na Velký pátek začíná také rodinná hra s mapou či se běží orientační běh. Na čtyři vaječné stezky se lze ale vypravit samostatně až do neděle 28. dubna. Vajíčka jsou všechna krásná. „Nelze říci, že by bylo nějaké nejhezčí, krásní jsou brouci u zámku, vesmír u kostela i bylinky. Třeba kraslice od fanoušků Motoru se také moc povedla, tam jsou vyobrazené Budějovice. Máme tam letos také nádherné vlčí máky od umělkyně Daniely Roulové Plockové,“ vyjmenovává.

Překvapením je i jedno nenamalované vajíčko. „Při jubilejním ročníku můžete být úplně všichni umělci. Jedno naše obří vejce můžete spolutvořit s námi, kde stojí, ale neprozradíme. Musíte si ho najít sami,“ uvádí Valerie Chromá.

Součástí je také tzv. Řetěz naděje, v rámci kterého pořadatelé už věnovali potřebným téměř dva miliony. „Letos pomáháme pětadvacetiletému rodákovi z Hluboké, Štěpánovi, který trpí poruchou autistického spektra. Jeho velkou vášní je jízda na kole, rodiče ho vždy vozili na dvojkole, ale už to těžko ušlápnou, a tak se vybírá na speciální elektrokolo vyráběné na míru,“ naznačuje. Přispět lze nejen koupí mapky stezek, ale na dobročinné účely poslouží i startovné orientačního závodu či výnos z dobročinného bazaru.

Obří kraslice vystaví v Hluboké po desáté, k vidění bude třiatřicet kousků

Vandalů naštěstí ubylo

Za deset let pořadatelé už zažili mnohé. „Vtipné to nebylo, ale lidé nám často vajíčka povalovali, než pochopili, že se sedmisetkilovou kraslicí není lehká manipulace,“ popisuje Valerie Chromá. „Jedna kdysi skončila i ve Vltavě, museli jsme počkat do jara a za pomoci hasičské techniky ji potom vyprostit,“ vzpomíná s tím, že nyní jsou návštěvníci ukázněnější a naštěstí se už takové příhody nedějí.

Projekt Velikonoce na Hluboké se stal díky charakteru rodinné a charitativní akce jednou z nejvyhledávanějších aktivit brzkého jara. Každým rokem akci navštíví více než 20 tisíc lidí. Hlavním symbolem jsou obří betonové kraslice pomalované akademickými malíři, talentovánými umělci i dětmi ze škol a školek. Letos bude akce zahájena na Velký pátek 29. března a potrvá do neděle 28. dubna. Mapu si lze vyzvednout v knihkupectví ve Zborovské ulici nebo cestou na zámek ve výdejním okénku restaurace Schneck.