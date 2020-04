Trakaře na hrkání, kterých má asi pětasedmdesát, zatím nevyndal. „Týden předtím jim natahujeme péra, letos ale nebudeme nic dělat a budeme čekat, zda nebude koronavirus i příští rok,“ říká Víťa Marčík.

Přesto jste mohli ochutnávku velikonoční podívané Víti Marčíka vidět naživo. Pokud jste šli přes centrum města, konalo se totiž tradiční tesání křížů, i když v pozměněné podobě. V pátek od rána do poledne totiž tesař pracoval před katedrálou sv. Mikuláše a tesal kříž. „Líbí se mi, že to proběhlo a zřejmě tam nikdo nebyl,“ uvažuje Víťa Marčík a dodává: „Vždyť přece žijeme dál.“

Že se hrkání musel vzdát, ho mrzí. Deset let však kvůli němu nestrávil Velikonoce doma s rodinou. „Přitom jsme to dříve hodně prožívali,“ vzpomíná. Letos místo jedenáctého ročníku velikonočního hrkání budou tedy Marčíkovi na svátky společně doma a čeká je prý zážitek a pohoda.

„Ale lepší by bylo, kdybychom se tak rozhodli, ne kvůli zákazu,“ myslí si Víťa Marčík. Zapojit se a organizovat hrkání by podle něj mohly v budoucnu také jiné rodiny, v nichž vidí velký potenciál. „Bylo by hezké, kdyby se to třeba někdy obešlo bez naší rodiny. Tří nebo čtyřdenní pašije by tak mohly růst,“ představuje si.

Jako divadelník a loutkář nyní hrát nemůže. „To volno mě dráždí, protože divadlo je něco, po čem toužím a co bych měl dělat, ale nemohu,“ posteskl si umělec, kterému nařízení přijdou nesmyslná. O volnu se však sluní a přemýšlí o důležitých věcech. „Také toho mám hodně nedodělaného, budu dopisovat hry a opravovat loutky a rekvizity,“ plánuje. Vždyť všechny kulisy má prý napůl rozlámané či opotřebované. A protože pořád jezdí hrát, nebyl na ně čas. Po čtyřech letech například znovu obnovil představení Popelka, avšak po osmi uvedeních ji musel zastavit. „Používá se tam pohyblivý mechanismus, který teď můžu opravit,“ myslí si. Už před dvěma a půl lety navíc dostal nápad předělat starou maringotku na minidivadlo pro deset diváků, ať už dětských či dospělých. Většinou hraje na slavnostech pro dvě stě až pět set lidí. „A mám malé loutky, s nimiž poskakuji a hraji víc než ony,“ vypráví divadelník. „Třeba se mi povede divadlo v maringotce zrealizovat, to mě láká,“ usmívá se Víťa Marčík.