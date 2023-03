Doslova stovky lidí se v sobotu po druhé odpolední nahrnuly do křemežského radničního sálu. Koná se tam, do středy 29. března, tradiční velikonoční jarmark s názvem Vejce 100x jinak. Pořádá ho, s podporou obce, čtveřice žen ze spolku Dary ze statku.

Vejce 100x jinak, to je velikonoční jarmark v sále křemežské radnice. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Je to prodejní výstava s nádechem Velikonoc. A je o tom, nechat se lidi zasmát, vidět první barvy, což je velmi důležité, a setkat se svými známými. A také představit lidi z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří něco umí a dělají to srdcem,“ přiblížila Kristýna Nejedlá z Bohouškovic, které leží nedaleko Křemže. „Producenti, kteří tu jsou, nás provázejí od chvíle, kdy jsme s Dary ze statku začínaly, resp. s tou myšlenkou.“

Dary ze statku, to jsou kromě Kristýny Nejedlé také Miroslava Rypotová z Bohouškovic, Gabriela Bartošová z Křemže a Monika Vodičková z Českých Budějovic.

„Máte tu kroje, jeden vyšívaný, přes devadesát let starý kroj od Nejedlých, a druhý od rodiny Urbanů a Bednářů, a další exponáty jsou od mnoha dalších lidí. Máme tu přes sto kraslic, některé i sto let staré. Největší poklad jsou ty drátkované. Máme tu i ukázku hanáckých, slámových kraslic.“ Součástí jarmarku je i tvůrčí dílnička.

Na stole uprostřed sálu se skví tři a půl metru dlouhá pomlázka. „Upletly jsme ji den před veletrhem s holkama, pruty nám darovala Irena Vacková, delší jsme nenašly,“ vysvětlila organizátorka. „A školka z Křemže a z Chlumu nás podarovala stovkou papírových vajíček, které malovaly děti.“

Na místě malovala kraslice a zdobila perníčky také členka klubu maléreček České republiky Julie Chadimová ze Strakonic. „Perníček, to je moje gró, peču i vizovické těsto. A co se týká kraslic, dělám voskovou batiku a také reliéfy, hlavně bílým voskem na vyfouknutá vajíčka barvená mořidlem na dřevo, které má krásné syté barvy,“ přiblížila.

Velikonoční trh v Křemži na radnici se koná v neděli 26. března od 13 do 16 hodin a také od pondělí do středy od 10 do 16 hodin.