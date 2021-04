Velikonoce patří k největším církevním svátkům v roce. Proto se na mnohých stolech, podobně jako o Vánocích, objeví postní kapr. Muži Petrova cechu jsou na zákazníky připraveni. Všechny větší firmy v regionu nabídnou prodej na sádkách.

Za jaké ceny budou kapři:

- Rybářství Hluboká CZ, sádky Hluboká nad Vltavou, 75 Kč/kg;

- Rybářství Třeboň, sádky Třeboň, 90 Kč za kg;

- Blatenská ryba, sádky Blatná, 81 Kč/kg I tř., výběr 89 Kč/kg;

- Lesy a rybníky města Č. B., prodejna v Haškově ulici, 79 Kč/kg I. tř., výběr 89 Kč/kg

V Rybářství Hluboká CZ už v očekávání Velikonoc prodloužili otevírací dobu v prodejně na sádkách pro středu (10 - 15.30) a čtvrtek (10-16.30), ale s polední pauzou (11.30 - 12). Podle ředitele firmy Vladimíra Kaisera tu lze pořídit kapra za 75 korun za kilo. Situace v oboru se poslední dobou stabilizovala. Ještě vloni museli rybáři nechávat kapry, pro něž chyběl odbyt, v rybnících. Nynější poměry si rybáři spíše chválí.

I když Václav Milota, obchodní náměstek Blatenské ryby, upozorňuje, že třeba u nich už postupně Velikonoce ztrácejí punc jasného druhého vrcholu prodeje po Vánocích. Blatenští mají na sádkách kapry I. třídy za 81 korun za kilo, pstruha za 179 korun za kilo. A v prodejně nabízejí i upravenou chlazenou nebo uzenou rybu. Otevřeno mají na sádkách celoročně, aktuálně od 8 do 13.30 pro nákup živé ryby a pro ostatní sortiment od 8 do 15.30 hodin.

Třeboňští rybáři čekají zákazníky na sedmi místech v kraji, vedle Třeboně i na sádkách Šaloun u Lomnice nad Lužnicí nebo v Milevsku (otevírací dobu a podrobnosti o prodeji najdou zákazníci na webu firmy). Podle Josefa Malechy, předsedy představenstva Rybářství Třeboň, vylovili pro Velikonoce na 200 tun tržní ryby. V samotné Třeboni bude stát kapr na sádkách 90 korun kilo, bez rozdílu váhy. „Je to loňská cena,“ říká Josef Malecha. Na dalších sádkách místy nabídnou kapry za 90 a 75 korun za kilo podle velikosti ryby.

Jak to ale bude konkrétně s prodejem letos o Velikonocích vypadat, to si netroufá odhadnout Václav Milota, obchodní náměstek Blatenské ryby. Firma sice vedle kapra nabídne na sádkách i pstruha, ale… „Je to pro nás velká neznámá, nevíme, jak se do zájmu zákazníků promítne situace s covidem,“ říká Václav Milota. Se zimní sezonou je ale z hlediska produkce spokojen. „Přišla voda, v rybnících se vyměnila, zaplať Pán Bůh,“ ohlíží se za uplynulým ročním obdobím. V předcházejících letech totiž rybáře velmi trápila extrémní sucha. Blatenský rybář ale lituje, že letos brzo zmizel led, a tak začali o něco dříve trápit rybáře vydry a kormoráni, kteří pytlačí na obsádce rybníků. A velká hejna kormoránů dokáží spořádat důkladnou porci ryb.

Ohledně minulého roku ovšem výrazněji ovlivnil hospodaření firem koronavirus. I tady se ale zřejmě situace zlepšuje. Zájem velkých zákazníků si chválí třeba hlubočtí rybáři. Problémy minulých měsíců, hlavně loňského jara jsou, zdá se zažehnány. „To už máme za sebou. Odbyt, dá se říci, je výrazně lepší. Už konec minulého roku, prosinec, byl, co se týká prodejů lepší,“ říká Vladimír Kaiser, ředitel Rybářství Hluboká CZ. Do ciziny putuje z Hlubocka nejen tak zvaná tržní ryba určená pro gastronomii, ale i násada. „V pondělí jsme posílali do zahraničí kapra, pět deka,“ zmínil Vladimír Kaiser a dodal, že firma už má jarní výlovy hotové, včetně násad. Šupináči se vypořádali se zimou docela dobře. Podle šéfa hlubocké firmy jim svědčil její standardní průběh.

Třeboňští rybáři také nachystali sváteční ryby pro zahraničí i tuzemsko. Sítě zatáhli v prvních dvou týdnech března. „Teď ještě přelovujeme rybníky s mladou rybou,“ dodal Josef Malecha, předseda představenstva Rybářství Třeboň. I zde se bohužel vloni potýkali se zhoršeným odbytem. „Došlo k výraznému poklesu tržeb v období únor až prosinec,“ připomněl Josef Malecha. A doplnil, že letos je situaci zatím předčasné hodnotit.

V Lesích a rybnících města Českých Budějovic slovili pro Velikonoce podle Pavla Oberreitera, vedoucího rybničního hospodářství, 100 metráků kapra. Prodejna celoročně funguje v Haškově ulici. Nabízí tradičně třeba i filety nebo zvěřinu. Kapr I. třídy do 2,5 kg váhy stojí 79 korun za kg a výběr o větší váze pak 89 korun za kg.