Velkou oblibu si v posledních letech získala akce Velikonoce na Hluboké. Také tento rok bude možné vyrazit s rodinou, přítelem či jen tak sám a od velikonoční neděle až do konce května hledat sedmadvacet umělecky ztvárněných kraslic, ale v odlehlejších koutech.

Stezka za obřími kraslicemi zavede i letos vášnivé hledače do odlehlejších hlubockých koutů. Básník by se nebál napsat, že zde lišky dávají dobrou noc. "Abychom dodrželi nutná opatření, která v souvislosti s nouzovým stavem panují, rozhodli jsme se tento rok rozmístit vajíčka mimo centrum obce,“ osvětluje hlavní organizátorka akce paní Valerie Chromá z Hope 4 you z.s.

Hledání betonových vajíček po Hluboké se před šesti lety zúčastnil Lukáš Krejčí z Krátošic na Táborsku. Letos by rád za touto kratochvílí vzal i čtyřletou dceru. „Bylo to moc fajn, pamatuji si, že jsme tenkrát měli přesnou mapku, kde jsou velikonoční vejce umístěná, abychom je našli,“ zavzpomínal. Zabavil se tak s přítelkyní na celé odpoledne. „Vajíčka byla umístěna na známých místech Hluboké, ale poznali jsme i různá zákoutí. Symboly velikonoc byly pestré a rozličných vzorů. Je to skvělý nápad. Určitě bych si to rád zopakoval, pokud to však letošní opatření proti šíření koronaviru dovolí,“ doufá Lukáš Krejčí.

„Letošní oslava příchodu jara v Hluboké nad Vltavou, s níž je výstava kraslic spojena, přeje, podobně jako loni, spíše introvertům. To však neznamená, že budou návštěvníci města ochuzeni o zážitek z organizovaných her či doprovodných běhů. Vše jsme přizpůsobili současným pravidlům. Například běžecké okruhy si budou moci endorfinoví nadšenci zaběhnout kdykoliv s pomocí aplikace, která jim určí správnou trasu,“ doplňuje vynucené změny Jan Vlasák.

Bližší informace lze najít na webu města. „Velikonoce na Hluboké jsou od začátku součástí charitativního projektu Řetěz naděje, který pomáhá potřebným. Ani letos se, i přes všechna úskalí, této myšlenky nechceme vzdát. Z výtěžku bychom rádi uhradili rehabilitace čtyřleté Adélce, která se narodila s rozštěpem páteře,“ popisuje důležitou součást projektu další člen týmu Petr Mach.

„Město Hluboká nad Vltavou je pyšné na to, že v něm žijí lidé, kteří ve svém volném čase vymýšlejí nápady, jak zlepšit život občanům a zpříjemnit pobyt návštěvníkům našeho městečka. I proto jsme od počátku hrdým generálním partnerem akce,“ dodává starosta města Tomáš Jirsa.