Na Doudlebsku nebyly kupodivu rozšířené kolední obchůzky spojené s mrskáním děvčat na Velikonoční pondělí, jak to známe odjinud, ale dodnes tu chodí děti od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty s řehtačkami. Děvčata chystala pro své chlapce pomlázku do hedvábného šátku, kam dávala velikonoční vejce zdobená voskovou batikou, kterým se na Doudlebsku říkalo straky, a pečivo zvané hnětýnky. Takzvané lítací straky, zdobení textilními stužkami, předvedla 12. dubna v muzeu Ludmila Dominová.

Na šátcích i knižních záložkách

Na výstavě si prohlédnete nejen mnoho tradičních vzorů z doudlebských strak, ale seznámíte se také s tvorbou lidové tvůrkyně Marie Husarové z Křemže, která přenášela tyto vzory na textil. Její šátky, šály či záložky do knih se díky neobvyklým dekorům a zářivým barvám proslavily doma i v zahraničí a představují jedinečnou inspiraci pro využití motivů z lidového výtvarného umění v moderní době.

Výstavu Velikonoce na Doudlebsku doplňuje část nazvaná Pašijový příběh v lidovém umění, kde si prohlédnete podmalby na skle, dřevěné plastiky, výjevy pod sklem, plastiky z vosku, keramiku i drobné grafiky ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Obě výstavy jsou otevřeny od úterý do neděle, včetně svátků (Velký pátek 15. 4. a Velikonoční pondělí 18. 4.) od 9:00 do 17:30 hodin.

Doprovodný program začal při výstavě v sobotu 26. března, připravený je do 15. dubna. Ve čtvrtek předvedou Jana Pulcová velikonoční dekorace a ozdoby a Stanislava Markytánová velikonoční vejce 100x jinak. V pátek řemeslné dovednosti ukáží Jitka Scheinpflugová, Jitka Sovová a Dana Vařilová - budou plést Velkopáteční nitky (Pašijová nitka ochraňuje a nosí štěstí.).