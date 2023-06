Hejtman Martin Kuba opět vyrazil poznávat svůj kraj. Tentokrát absolvoval výjezd po Českobudějovicku, kdy zavítal za několika malými podnikateli, podíval se i do větších firem a pohovořil si se zástupci samosprávy. Zajímaly ho především problémy různých oborů, nevynechal ani jihočeské seniory, které podpořil na jejich sportovních hrách nebo si s nimi pohovořil přímo v Domě seniorů Hvízdal. Deník byl i tentokrát u toho a může vám tak blíže zprostředkovat jeho aktivity.

Hejtman Martin Kuba podpořil živnostníky i větší firmy na Českobudějovicku | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Martin Kuba uvedl, že cestu naplánoval tak, aby viděl větší firmy zaměstnávající vyšší počty lidí i menší provozy rodinného charakteru. „Zajímají mě velké podniky i malé rodinné firmy a jejich starosti. U těch větších je zjevně vidět nedostatek pracovníků, menší se potýkají s byrokracií, zbytečným papírováním, zvýšenými náklady na elektřinu a třeba i dražšími vstupy,“ hodnotí.

Dlouhodobý problém je dle jeho slov právě nedostatek zaměstnanců u větších průmyslových podniků. „Kdyby se povedlo naplnit kapacity, zvládaly by tyto firmy plnit více zakázek. Jsou to dlouhodobé problémy trhu práce,“ míní.

Každý jeho výjezd mezi Jihočechy je pro něj přínosem. „S každou návštěvou obdivuji lidi, kteří svou odvahou riskovat a úsilím vybudovali vlastní podnikání, stojí za nimi bohatá historie a jde o krásné příběhy,“ dodává Kuba s tím, že mu dělá radost poznávat, jaké podnikatele Jihočeský kraj má. „Kdo si nevyzkouší podnikat, tak to nedokáže docenit. Všech takových odvážných Jihočechů si vážím,“ podotýká.

Jihočeský kraj podle hejtmana může soukromým podnikatelům pomáhat minimálně. Pravidla hry totiž stanovuje vláda a parlament legislativou. „Určují výši daní, odvodů na sociálním pojištění a další zákonné podmínky. My můžeme pomáhat skutečně relativně málo. Můžeme snižovat počty úředníků, což se nám jako jedinému kraji v republice daří,“ konstatuje, že z pěti set se jejich počet snížil na 430. „Lze také pomoci se snížením množství povinných dokumentů a papírů, které jsou ke svobodnému podnikání třeba,“ naznačuje dále.

Podpora seniorských her

V úterý 20. června zahájil 9. ročník Sportovních her seniorů v areálu budějovického Sportovního klubu policie na Jiráskově nábřeží. Předsedkyně Rady seniorů Jihočeského kraje Alena Nohavová zmínila, že se tato akce stále setkává s oblibou a přijíždí soutěžící z celého kraje. „Čím déle jsou senioři aktivní, tím déle nepotřebují pomoc rodiny, svého okolí či nějakého speciálního zařízení,“ uvedla s tím, že letos se zúčastnilo celkem 26 družstev a 20 jednotlivců.

Jihočeši starší 60 let soutěží podle manažera jihočeské krajské organizace České unie sportu Zdeňka Krátkého v disciplínách jako pétanque, hod kroužkem na tyčku, ve slalomu, střelbě na florbalovou branku či člunkovém běhu. „Ještě se dělí do kategorií nad 60 a nad 70 let,“ vysvětlil. Hejtman pozdravil všechny sportovce a sportovkyně z Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, Tábora, Prachatic, Třeboně, Milevska, Písku, Kaplice, Vlachova Březí, a společně s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou jim přislíbil k příštímu 10. ročníku nechat vyrobit barevné dresy.

Oficiálně také klání zahájil. „Je hrozně fajn, že se tu scházíte, a snažíte se i ve starším věku prožívat svůj život aktivně. Všichni dobře víte, že vše v životě má svou hodnotu, ale nejdůležitější je ten čas, který máme a na nás všech záleží, jak ho strávíme,“ podotkl k účastníkům her a popřál jim mnoho sportovních úspěchů.

Tradiční firma vyrábějící chladící zařízení

Martin Kuba přijal pozvání také do výrobního střediska firmy Sinop v Litvínovicích, kde pohovořil s členem představenstva Radimem Břečkou. Ten shrnul historii společnosti, která vznikla v roce 1994 a přiblížil aktuální produkci. „Jsme čistě jihočeská firma zabývající se výrobou chlazení, od malých chladičů na pivo či limonády až po velké jednotky pro obchodní domy, zaoceánské lodě a ropné plošiny,“ shrnul s tím, že na Budějovicku mají tři výrobní haly: v Homolích, Plané a Litvínovicích.

Soukromým projektem společnosti je budějovická restaurace Solnice, novinkou je spolupráce s holandskou firmou a realizace projektu na ekologická tepelná čerpadla pro bytové domy. Aktuálně Sinop zaměstnává 400 lidí v jižních Čechách. „Máme i pobočku v Praze a v Bratislavě, kde je kancelář a sklad výrobků,“ dodává Břečka s tím, že 80 procent výrobků jde na export a roční obrat se pohybuje kolem miliardy korun. Zákazníci si mohou nechat navrhnout jednotky na vlastní přání, ty zároveň mohou sloužit k topení i chlazení.

Moderní strojírenský provoz

Další zastávkou byla firma JihoTech v Homolích, která se již dvacet let zabývá výrobou ocelových konstrukcí, kontejnerů, schodišť, vrat, pojezdových vrat, balkonů, plotů, regálů, kotlů a dalších podobných zakázkových výrobků.

Rozsáhlou výrobu představil hejtmanství jednatel Miroslav Joch a ukázal i nejnovější zakázky pro letecký průmysl. Pochvaloval si například laserové řezání, které je daleko rychlejší a ulehčuje práci jeho konstruktérům a postěžoval si na nedostatek zaměstnanců. „Začínal jsem v roce 2003 od úplné nuly, založil jsem společnost s ručením omezeným jenom se 100 tisíci korunami na účtu a nyní máme mezinárodní odběratele a kontrakty z celé Evropy,“ popsal krátce svůj příběh.

Firma JihoTech zpracovává objednávky zejména na zakázku a má celou řadu zákazníků. „Vesměs jde o zahraniční firmy vyrábějící dopravníky, které zhotovují věci pro potravinářský průmysl, chladící zařízení, pracujeme i pro energetické společnosti,“ doplnil Joch. V současné době zaměstnávají 195 lidí. „Nejvíce nás trápí právě nedostatek pracovních sil. Našli bychom určitě uplatnění ještě pro dalších dvacet zaměstnanců,“ uvedl.

Nové zázemí pro sportovce i diváky

V Plané u Budějovic samospráva realizuje nákladnou investici do nové divácké tribuny a zázemí pro fotbalisty ve sportovním areálu. Jak vysvětlil starosta Tomáš Pintér, bez pomoci kraje a dalších dotací by se obecní rozpočet neobešel, celá výstavba totiž vyjde na 86 milionů včetně DPH. Krajský investiční fond (KIF) je dle jeho slov dobrá myšlenka. „Je to výborný nápad nerozdrobovat dotace na drobné částky, ale pomoci větší sumou i menším obcím. Mohu říct, že bez dotace z KIF bychom ani nezačali stavět,“ připustil.

V Plané budují nový sportovní areál zejména proto, že se zvyšuje počet obyvatel a rozrůstá se sportovní základna, na hřišti se konají nejen fotbalové utkání, ale kulturní akce a hasičské soutěže. „Rozšířila se zejména základna mládeže, máme kolem 120 dětí. To je pět týmů, které hrají okresní i krajské soutěže, a proto bylo třeba odpovídající zázemí,“ upřesnil Pintér.

Původní objekty, které dosloužily, se posléze dočkají demolice. „Kabiny z 80. let minulého století už nevyhovovaly kapacitně ani z hlediska hygienického,“ dodal s tím, že KIF realizaci novostavby podpořil deseti miliony a dalších 46 milionů přispěje Národní sportovní agentura. „Díky tomu se podaří naši vysněnou akci dokončit tak, jak jsme si ji přáli,“ nastínil plánský starosta.

Finské pečivo na jihu Čech

Nadšený byl hejtman Martin Kuba z prohlídky řemeslného pekařství v Panské ulici. Přímo v centru Budějovic totiž vznikla pekárna tradičního finského pečiva. Majitelem je Jiří Hynek a v provozu mu pomáhají jeho tři dcery.

Leipomo je z finštiny také pekárna. Markéta Hynková prozradila, že otevírali loni 25. srpna a od té doby už mají zajetou klientelu. „Dcera studovala v Praze, kde se seznámila s budoucím zetěm, vyučeným pekařem. Když se narodila vnučka, nechtěli jsme je nechat odjet do Finska a ani bydlet v Praze, tak se přestěhovali za námi,“ vyprávěl Jiří Hynek.

Pronajali si bývalý prostor cukrárny Sluníčko a zahájili provoz. „I když stoupaly ceny energií a surovin, rozhodli jsme se tím živit. Nebylo to lehké, ale daří se nám,“ hodnotí. Připravují tradiční severské recepty, chleby jsou kváskové, všechno dělají ručně. „Pečeme žitný, světlý pšeničný, tmavý pšeničný a cibulový,“ vyjmenoval. Nic nevyhodí. „Co neprodáme, dáváme do potravinové banky nebo azylového domu pro matky s dětmi,“ doplnil Jiří Hynek.

Sezonní zelenina do bedýnky

Zajímavý koncept a příběh mají za sebou i Bohdana a Tomáš Šediví z Vidova. Ti připravují pro zákazníky z Budějovic bedýnky se zeleninou z vlastní produkce. Bedýnkový prodej provozují od roku 2011 pod názvem Zahrada Vidov. „Inspirovali jsme se v Německu a Rakousku. Našimi odběrateli jsou zejména rodiny, ale i firmy. V Budějovicích máme aktuálně sedm odběrných míst,“ nastínil s tím, že připraví 250 přepravek týdně.

Finální produkt se skládá ze sezonní zeleniny a ovoce. Pro zákazníka je obsah bedýnky vždy překvapením. Polovina produkce je jejich, zbytek doplňují od dalších lokálních pěstitelů. Dcera Bohdana by ráda rodinné podnikání rozšířila. „Časem bych chtěla mít i zaměstnance. Nedaří se nám ale rozšířit pěstební pozemky, protože nám to nechce povolit Povodí Vltavy,“ zmínila Šedivá, která se stará o chod rodinného podniku.

Hejtman Martin Kuba si naplánoval další pracovní cestu, tentokrát po Českobudějovicku. Navštívil větší firmy zaměstnávající vyšší počty lidí i menší provozy rodinného charakteru. Neopomněl jihočeské seniory a samosprávy obcí.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Pěstují brukvovitou zeleniny, tuřín, celer, dýně, patizony, kadeřávek, růžičkovou kapustu, jahody, kedlubny, okurky nakládačky. „Nápad na bedýnkový prodej se zrodil v otcově hlavě asi před 15 lety, kdy si přečetl brožuru ministerstva zemědělství. Od té doby si to v rodině předáváme,“ sdělila s tím, že ona sama se o chod stará sedmým rokem.

Našla se ve starém oboru

V Úsilném má vlastní čalounickou dílnu Martina Lálová, nazvala ji La Sofa a věnuje se v ní restaurování nábytku. „Původně jsem vystudovaná ekonomka, ale pak jsem změnila obor. Když jsem byla malá, měla jsem ráda nábytek a opravovala ho s dědou, truhlářem, tak jsem se k tomu vrátila a naplňuje mě to,“ přiznala.

Doplnila si vzdělání na různých kurzech, nakonec absolvovala i učňovský obor v Lišově. „Udělala jsem si dvouletý obor, kde jsem se učila tradiční způsob čalounění. Je to už spíš takové restaurování historických kusů,“ vysvětluje s tím, že většinou jde o křesla, židle a sedadla nalezená na půdách. „Lidé k nim mají nostalgický vztah a jsou rádi, když dostanou další šanci,“ míní Martina Lálová.

V sezoně tvoří i věci na míru do obytných vozů a lodí. „Lidé si mohli vybrat vzhled a motiv látky tak, aby se jim nábytek hodil do interiéru,“ upozornila čalounice, která se oboru věnuje osmým rokem. Ke své práci si nechala vystavit dílnu přímo na zahradě svého domu. Zkouší také natáčet online výuková videa pro zájemce o obor. K činnosti využívá průmyslový šicí stroj.

Hovory se seniory

Dalším navštíveným objektem byl Domov pro seniory Hvízdal, kde nyní žije 280 klientů a stará se o ně v nepřetržitém provozu 214 zaměstnanců. Hejtmana Kubu přivítal ředitel Miroslav Bína. Pro prohlídce příspěvkové organizace města České Budějovice financované také z krajského rozpočtu následovala otevřená diskuse s klienty. Seniory zajímaly novinky, investice ve městě i otázky kolem trhu práce a aktuální zpravodajství. Martin Kuba se jich tázal na životní standard v domově, kulturní vyžití a třeba i jejich původní zaměstnání a koníčky. Bavili se také o zdravotní péči a budějovické nemocnici, která získala ocenění dle objektivních kritérií Nejlepší nemocnice ČR roku 2022.

Tělocvična pro malé i velké karatisty

V objektu Žižkových kasáren u nádraží vznikla tělocvična pro karatisty, kterou vede formou zájmového spolku Dominika Hýsková se svým mužem Miroslavem. Oddíl TJ Karate České Budějovice má čtyřicetiletou tradici a za dobu fungování v krajském městě dosáhl řady úspěchů. „Máme i sportovní přípravku pro nejmenší, od jednoho roku do tří let a potom od tří do pěti let. Tyto děti potom u nás mohou pokračovat ve sportovní přípravě dál,“ uvedla Dominika Hýsková.

Tréninky jsou hrazeny formou členských pololetních příspěvků, vždy na pět měsíců školního roku, od září do ledna a od února do června. Během prázdnin se netrénuje.