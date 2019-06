Mnozí rodiče ze Srubce například změnili dětem kvůli zápisům trvalé bydliště, aby se dostaly do ZŠ Pohůrecká. Podle náměstka primátora Viktora Vojtka však je tato škola na hranici možností. „Nenastaly zásadní kapacitní problémy, situaci se podařilo zvládnout i se Srubcem, nastala ale akce masového přepisování trvalého bydliště,“ říká Viktor Vojtko. Náměstek primátora dodává, že na to město bude muset reagovat, aby časem nemuselo sahat k drastickým opatřením.

Pokud by se objevil velký převis poptávky žáků, nad možnostmi školy, muselo by se třeba sáhnout k losování o místa. A není vyloučeno, že by byli vylosováni „přistěhovalci“ místo dětí, které v Suchém Vrbném bydlí od narození. Při zápisu je však trvalé bydliště klíčovým ukazatelem. Podle starostky Srubce Lenky Malé ale obec chystá konečně po letech marného snažení stavbu vlastní školy.

Problém s dojížděním přespolních dětí do budějovických škol nastal až v posledních letech, zhruba od nástupu ročníku 2006 do prvních tříd. Předtím byla budějovická radnice naopak za dojíždějící děti ráda, protože při slabých ročnících pomáhaly zaplnit prázdné lavice.

Budějovice zřizují 16 základních škol. V některých školách už jsou ale lavice plné tak, že další žáky už nepojmou.

Novou základku teď chystají ve Srubci. Má stát přes osmdesát milionů korun. Ale bude to jen okleštěná varianta se třemi třídami, jídelnou, družinou a s provizorním zastřešením. Na dokončení objektu bude obec shánět dalších 26 milionů korun.

Podle starostky Lenky Malé je v obecní pokladně připraveno na investici 40 milionů a 43 milionů si chtějí Srubečtí půjčit. Obec tak chce vyřešit letitý problém, kdy děti hledají místa v lavicích převážně v budějovických školách. Rodiče kvůli tomu svým ratolestem mění i trvalé bydliště.

„Situace byla v letošním roce nejhorší za poslední roky,“ uznává starostka Srubce Lenka Malá a dodává, že v obci měli 35 dětí do první třídy a 26 změnilo bydliště. „Každý se diví,“ říká srubecká starostka ale vysvětluje, že Srubec je jedna z tří obcí v republice nad 2000 obyvatel, která nemá vlastní základní školu. Problém se snaží řešit už dlouho. Předloni měl i slíbenou dotaci na školu za 180 milionů s tělocvičnou a kuchyní. Ale kvůli šibeničním termínům raději akci Srubečtí vzdali. Vloni s žádostí o dotaci neuspěli a až letos už by měli se stavbou začít. Při obří investici budou spoléhat hlavně na sebe. „Bylo to těžké rozhodování,“ zdůrazňuje Lenka Malá.

Přes 50 let děti ze Srubce, který měl necelých sedm set obyvatel, chodily do budějovických škol – hlavně do nejbližší ZŠ Pohůrecká. Jenže to bylo jen pár děcek navíc. Dnes má obec, rozkládající se v kopci nad jihočeskou metropolí, 2680 obyvatel a sama by každoročně naplnila jednu i dvě třídy prvňáčků.

A třídy v ZŠ Pohůrecká už nějaký čas praskají ve švech. Škola je podle zástupkyně ředitele Jany Trávníčkové řadu let na hranici kapacity. Před časem dokonce z kabinetů nebo sborovny museli udělat učebny. „Je problém se vejít do tělocvičny, kapacitu už navyšovat nemůžeme,“ zdůrazňuje Jana Trávníčková. Budějovická radnice však počítá s nástavbou, která by situaci ve škole měla zlepšit, zatím se chystá projekt. Ve Srubci chtějí začít stavět v červenci. Město a obec tak budou reagovat na demografický vývoj v posledních letech. V roce 1999 se v budějovické porodnici (která slouží celému okresu) narodilo 1821 dětí, v roce 2007 to bylo 2536 občánků. Rostoucí počet dětí má vliv i na obsazenost školních tříd.